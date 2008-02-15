واکنش محتاطانه آمریکا به اعلام سفر رسمی احمدی نژاد به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره اعلام تاریخ اولین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق(دوازدهم اسفند)، گفت : آمریکا لیست مدعوین را بر عراق دیکته نمی کند.

وی درباره این سئوال که آیا آمریکا این سفر را تحریک آمیز علیه خود قلمداد می کند؟ اظهار داشت : نه این سفر از نظراصولی تحریک آمیز بر ضد آمریکا نیست.



وی افزود : با این حال نمی دانم او(احمدی نژاد) چه چیزی خواهد گفت یا به چه اقدامی دست خواهد زد. ما خواهیم دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

مک کورمک ابراز امیدواری کرد که به زعم وی ایران از این سفر برای اتخاذ موضعی مثبت در برابر عراق استفاده کند. وی گفت : ما پیوسته معتقدیم که روابط میان ایران و عراق باید مثبت و شفاف باشد و حسن همجواری میان آنها برقرار باشد و ما مشتاقیم که ایران نقش مثبتی در عراق در حال حاضر و در آینده ایفا کند.



سخنگوی دولت منتخب عراق روز گذشته، زمان سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد را دوم مارس(12 اسفند) اعلام کرد.



خبرگزاری فرانسه با این تیتر" رئیس جمهوری ایران سفر تاریخی به عراق را اوایل مارس انجام می دهد" به نقل از علی الدباغ سخنگوی دولت منتخب عراق اعلام کرد : سفر رسمی محمود احمدی نژاد به بغداد دو روزه بوده و دوم مارس(12 اسفند) انجام می شود که در نوع خود اولین سفر در تاریخ معاصر دو کشور همسایه به شمار می رود.

دباغ گفت : رئیس جمهوری ایران را دراین سفر، شماری از وزیران کابینه همراهی خواهند کرد؛ احمدی نژاد در این سفر با جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار خواهد کرد.

این سفر در حالی انجام می شود که آمریکا همچنان به اتهامات بی اساس خود علیه ایران مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای مخالف اشغالگری در عراق ادامه می دهد.

ایران و عراق از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1879(1357) روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند، اما از سال 2003 که رژیم دیکتاتوری صدام پس از چندین دهه ظلم و ستم بر ملت عراق و به راه انداختن جنگ تحمیلی هشت ساله بر ضد ایران، سرنگون شد؛ روابط دیپلماتیک دو همسایه ازسرگرفته شد.

خبرگزاری فرانسه دراین باره نوشت : از زمان فروپاشی رژیم بعثی سابق، روابط میان دو کشور به سرعت قابل ملاحظه ای بهبود یافت به ویژه اینکه بخش اعظمی از سیاستمدارانی که قدرت را در بغداد به دست گرفتند، روابط بسیار نزدیکی با تهران دارند.

مقامهای دو کشور دیدارهای رسمی متعددی از تهران و بغداد انجام می دهند؛ جلال طالبانی درنوامبر و ژوئن 2007 دو بار به تهران سفر کرد؛ نوری المالکی نخست وزیر عراق هم به ایران سفر کرده است و سفرهای مقامهای دو کشور به طور منظم ادامه دارد.

علاوه بر رشد روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق، زائران دو کشور نیز به عتبات عالیات کربلا، نجف در عراق و قم ومشهد در ایران به طور مرتب سفر می کنند.