رایزنی وزیران خارجه آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"زیپی لیونی" و "کاندولیزا رایس"، دراین دیدار درباره تلاشهای آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور رایزنی کردند.

"دیوید سیگل" یک سخنگوی سفارت رژیم اسرائیل در واشنگتن درباره دیدار لیونی و رایس گفت : پیش نویس قطعنامه جدید برای افزایش تحریمها علیه ایران، ازمسائل مطرح شده در این دیدار بود.

پیش نویس قطعنامه جدید ضد ایرانی که توسط فرانسه و انگلیس به همراه آلمان تهیه شده در نشست 2 بهمن کشور های 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) در برلین به توافق آنها رسید.

تلاش رژیم صهیونیستی برای وادار کردن کشورهای غربی ازجمله آمریکا برای تصویب فوری قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت در حالی همچنان ادامه دارد که این رژیم با داشتن صدها کلاهک هسته ای و ادامه برنامه گسترش سلاحهای هسته ای بزرگترین تهدید و خطر برای امنیت و ثبات منطقه ای و جهانی به شمار می رود.