به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی و ولید معلم وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه پنجشنبه در دمشق پیرامون آخرین تحولات دو جانبه و منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.

متکی در این دیدار ضمن تبریک و تسلیت شهادت عماد مغنیه اظهار داشت: شهادت وی موجب تقویت جریان مقاومت وهمبستگی مردم لبنان در برابر رژیم صهیونیستی خواهد شد و این رخدادها پیوند ایران و سوریه در برابر توطئه ها را قویتر و فعالتر خواهد ساخت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مناسبات فعلی تهران و دمشق گفت: مناسبات دو کشور ایران و سوریه در طی سه دهه هر روز با ثبات تر از قبل شده و و این روند ادامه خواهد یافت .

متکی با تشریح این تفکرکه مقاومت مبتنی برافراد نیست، افزود : جریان مقاومت در لبنان یک جریان مبتنی بر سیستم و تشکیلات بوده و حذف فرد نمی تواند تاثیرعمده ای بر مقاومت و اقتدار آن داشته باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با ارزیابی تحولات افغانستان اظهار داشت : استمرار نا امنی ها درافغانستان چشم اندازی گنگ فراروی سیاستهای امنیتی آمریکا و متحدین آن قرار داده است.متکی همچنین در خصوص حادثه شهادت عماد مغنیه با مقامات سوریه بحث وتبال نظر کرد.

ولید معلم در تشریح روابط دو جانبه اظهار داشت: مناسبات دو کشور متین و با ثبات است و هر میزان دشمنی نسبت به مناسبات خوب ایران و سوریه انجام گیرد، این مناسبات عمیق تر و با ثبات تر خواهد شد.

وزیرامورخارجه سوریه با ارزیابی تحولات لبنان گفت: مقاومت درلبنان سنگر جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی دراین کشور و منطقه و موجب افتخار امت عربی و اسلامی است.

وی اظهار داشت : مواضع دو کشور پیرامون مسائل مختلف مشترک است.

ولید معلم تاکید کرد : برگزاری کمیته عالی مشترک به زرودی در دمشق، افقها و چشم انداز جدید مناسبات را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.