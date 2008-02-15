کارگاه آموزشی مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی در املش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در املش، هدف از برگزاری این دوره آموزشی بالابردن سطح علمی کشاورزان، بهره وری بهینه از اراضی شالیکاری، درست مصرف کردن کود و سموم، افزایش محصول و کاهش اثرات زیست محیط است.

این کارگاه آموزشی در روستای پیلدره شهرستان املش برگزار شد.

یک دوره کلاس آموزشی دیگری با عنوان "اصول باغبانی و پرورش گاو شیری" در روستاهایی تابستان نشین شهرستان املش نیز برگزار شد.

در این دو دوره آموزشی 70 نفر از کشاورزان و دامداران منطقه با آخرین یافته های باغبانی، دامداری و مصرف بهینه کودشیمیایی آشنا شدند.

مدیر جهاد کشاورزی املش هم در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع بیش از یک هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان مناطق ییلاقی و جلگه ای در این منطقه خبر داد.