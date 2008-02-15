دشمنان از بومی شدن دانش در ایران نگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به پیشرفتهای ایران در عرصه های علمی، ساخت پیچیده ترین تجهیزات توسط متخصصین ایرانی، ارائه مقالات بین المللی و پرتاب کاوشگر به فضا، بر سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "ما را تحریم کنند رشد می کنیم" تاکید کرد و اظهار داشت: ما به هیچ عنوان نمی توانیم در عرصه پیشرفت کوتاه بیاییم .

وی با اشاره به تاثیرات فرهنگی ایران بر جهانیان افزود: هر چقدر ایران در عرصه های مختلف فرهنگی بیشتر در جهان رخ بنمایاند پیام ما در خانه های ملتهای دنیا بیشتر جای خواهد گرفت .

دکتر خاموشی با تاکید بر اینکه عملکرد ما باید به گونه ای باشد که همه امور ما "پلاک" پیدا کنند، عنوان کرد: این بدین معنی است که در زمینه مسائل فرهنگی به گونه ای عمل کنیم که آدرس پیشرفت های فرهنگی ایرانیان سرمشق جهانیان باشد و این بزرگترین راه تبلیغ فرهنگ انقلاب اسلامی است .

وی فرهنگ را به فضای تنفسی اجتماع و در تعبیر دیگر به جنبه معنایی اجتماع تعریف کرد و اذعان داشت: باید به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب این فضا برای تنفس انسان ها از آلودگی ها پالایش شود .

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه فرهنگ دینی و ملی ما از هم جدا نیست بر بومی سازی معیارهای فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت : باید با فرابخشی این مقوله، فرهنگ چتری بر سراسر کارکرد اجتماع بیندازد .

دکتر خاموشی با اشاره به لحاظ شدن فرهنگ دینی در برنامه چهارم توسعه یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه نیز فرهنگ دینی از جمله مسجد محوری در فعالیتهای فرهنگی محله، منطقه، روستا و شهر به عنوان یکی از سیاستهای اصلی مد نظر قرار گرفته است .

وی با اشاره به اینکه در عرصه فرهنگ باید همه عوامل مهم در فرهنگ سازی مد نظر قرار داده شود، خاطر نشان کرد: فرهنگ علاوه بر پیوست برنامه ای پیوست نظری مدیران را نیز نیاز دارد به نوعی که هر مدیر با اذعان به اینکه عملکردش تاثیر فرهنگی دارد باید میدان تاثیر فرهنگی را در عملکرد خود لحاظ کند .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر ارسال پیامک به عنوان یک مسئله فرهنگی در کشور مطرح است از طراحی سیستمی که‌پیام‌های کوتاه را به صورت هدایت شده ارائه می دهد در این سازمان خبر داد. در گفتگو با مهر عنوان شد: تأسیس کارخانه های صنعتی بزرگ در کشور لازمه توسعه و خودکفایی است