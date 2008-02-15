سینمای ایران در حد تمدن و انقلاب ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، دکتر حسن بنیانیان شامگاه پنجشنبه در آیین پایانی پنجمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان در سمنان گفت: سریالهای ایرانی باید تلویزیون کشورهای منطقه را فتح کند نه آنکه اجازه دهیم سریالهای کره ای تلویزیون ما را در دست بگیرند.

رئیس حوزه هنری کشور با اشاره به مشکلات سینمای کشور گفت: بخش مهمی از معضلات سینمای کشور مربوط به نبودن قصه و رمان است و کسی نمی خواهد به این موضوع اعتراف کند.

بنیانیان خاطرنشان کرد: اگر بعضی فیلمها موفق نیستند و نمی توانند در مخاطبان خود تاثیر گذار باشند نشان دهنده کپی بودن قصه های آنها از فرهنگ غیر فرهنگی ایرانی است.

وی با اشاره به اینکه باید تحرک جدی در قصه نویسی ایجاد کرد، اظهار داشت: قصه ها و رمانهای نویسندگان کشور باید با بازخوانی برای ساخت فیلم های و سریال های ایرانی استفاده شود.

بنیانیان تصریح کرد: در همه عرصه های پیامدهای فرهنگی مثبت و منفی وجود دارد و پیوست فرهنگی، شاه کلید رفع مظلومیت اهالی فرهنگ است که در عرصه فرهنگ تفاوت جدی با دیگر عرصه ها وجود دارد و باید شاهد تاثیرات این عرصه باشیم.

وی با بیان اینکه هنرمندان باید به تاثیر رفتارشان در جامعه توجه کنند، تاکید کرد: هنرمندان باید در حرف زدن، پوشش و رفتار در سطح جامعه خود را به عنوان یک الگوی فرهنگی بشناسند.

به گفته وی، یکی از آفات برگزاری جشنواره ها در کشور غروری است که پس از پایان جشنواره به نفرات برتر اعطا می شود و از هنرمندان توقع می رود تا تواضع فرهنگی خود را در تمام دوران هنرمندی رعایت کنند.