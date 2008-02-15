روسیه تعداد کارمندان خود در نیروگاه بوشهر را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه های روسی به نقل از "سرگئی شماتکو" نوشتند : در ابتدای کار تمام مشکلات ما از عرضه تجهیزات غیرمعمول و بی‌رویه ناشی می‌شد، اما مشکل فعلی ما کمبود کارکنان متخصص است که به طور کامل حائز اهمیت است."

بر اساس گفته های رئیس شرکت اتم استرو اکسپورت، این شرکت هم اکنون با یک هزار تا یک هزار و 300 نیرو در نیروگاه بوشهر مشغول به کار است و شرکت روسی قصد دارد که ظرف چند هفته آینده بیش از ‪۳۰۰‬ نیروی متخصص دیگر را در این زمینه به کار گیرد و تعداد کارکنان خود را در مجموع به دو برابر و یا ‪دست کم به هزار و 500 ‬ نفر افزایش دهد.

به گزارش مهر، روسیه بارها تاریخ تکمیل نیروگاه را به بهانه مسائل مالی به تعویق انداخته است، اما ایران هرگونه تاخیر در پرداختهای قرارداد را رد کرده است. بنا بر گفته مقامهای شرکت روسی سازنده نیروگاه، عملیات راه اندازی در سال 2008 تکمیل خواهد شد. بر همین اساس روسیه در ماه های دی و بهمن هشت محموله سوخت نیروگاه بوشهر را در اختیار ایران قرار داد و بر اساس اعلام مقامهای ایرانی، این نیروگاه در اواسط سال میلادی جاری افتتاح می شود.