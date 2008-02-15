آلودگی دریای خزر بیش از حد استانداردهای جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دکتر دهدار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان شامگاه چهارشنبه در همایش " بگذار خزر زنده بماند" در رشت ، اعلام کرد: آلودگی فزآینده دریای خزر در مرحله نخست از ورود فاضلابهای تصفیه نشده شهری صنعتی و کشاورزی ناشی شده است از این رو این آلاینده ها نه تنها آب دریا بلکه سواحل آن را نیز تهدید می کنند .

دهدار گفت: کشورهای منطقه هریک به نوعی در آلوده شدن خزر و سواحل آن سهم دارند در حالی که در برخی از سواحل این دریا سموم سرطان زا و غیر قانونی مصرف می شود .

این استاد دانشگاه همچنین خاطر نشان کرد: اکتشاف و استخراج نفت در برخی از کشورهای حاشیه این دریا آلودگیهای گسترده ای در آبهای خزر را باعث می شود .

وی یادآورشد: دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان محدوده ای بسته است که خروج آلاینده ها تنها از راه تبخیر آب آن انجام می گیرد .

دهدار بیان داشت: علاوه بر آلاینده های مناطق مسکونی و صنعتی کناره ها، روزانه میلیونها متر مکعب آب آلوده از طریق بیش از 130 رودخانه کوچک و بزرگ وارد خزر می شود .

وی اظهارداشت: کاهش آلودگی دریای خزر نیازمند اقدامات اساسی وهمکاری واحدهای صنعتی مستقر در کشورهای منطقه است .