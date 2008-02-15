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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

آلودگی دریای خزر بیش از حد استانداردهای جهانی است

آلودگی دریای خزر بیش از حد استانداردهای جهانی است

خبرگزاری مهر - گروه استانهای: دکتر محمد دهدار درگاهی گفت: آلودگی دریای خزر بر اثر ورود پسماندهای صنعتی، سموم کشاورزی و فرآورده های نفتی بیش از حد استانداردهای جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دکتر دهدار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان شامگاه چهارشنبه در همایش " بگذار خزر زنده بماند" در رشت ، اعلام کرد: آلودگی فزآینده دریای خزر در مرحله نخست از ورود فاضلابهای تصفیه نشده شهری صنعتی و کشاورزی ناشی شده است از این رو این آلاینده ها نه تنها آب دریا بلکه سواحل آن را نیز تهدید می کنند.

دهدار گفت: کشورهای منطقه هریک به نوعی در آلوده شدن خزر و سواحل آن سهم دارند در حالی که در برخی از سواحل این دریا سموم سرطان زا و غیر قانونی مصرف می شود.

این استاد دانشگاه همچنین خاطر نشان کرد: اکتشاف و استخراج نفت در برخی از کشورهای حاشیه این دریا آلودگیهای گسترده ای در آبهای خزر را باعث می شود.

وی یادآورشد: دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان محدوده ای بسته است که خروج آلاینده ها تنها از راه تبخیر آب آن انجام می گیرد.

دهدار بیان داشت: علاوه بر آلاینده های مناطق مسکونی و صنعتی کناره ها، روزانه میلیونها متر مکعب آب آلوده از طریق بیش از 130 رودخانه کوچک و بزرگ وارد خزر می شود.

وی اظهارداشت: کاهش آلودگی دریای خزر نیازمند اقدامات اساسی وهمکاری واحدهای صنعتی مستقر در کشورهای منطقه است.

همایش یکروزه " بگذار خزر زنده بماند" به همت جمعیت زنان حفاظت محیط زیست استان و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان گیلان برگزارشد.

کد مطلب 638952

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