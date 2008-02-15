مجموعه نوروزی شبکه یک هنوز انتخاب نشده است

علیرضا برازش درباره پخش فیلم‌های ایرانی و خارجی در ایام نوروز از شبکه یک به خبرنگار مهر گفت: "قرار نیست تمام فیلم‌های شبکه اول ایرانی باشد و اکثر آن خارجی است. مثل هر سال سعی می‌کنیم مخاطب را راضی نگه داریم و فیلم‌هایی پخش کنیم که مردم‌پسند باشد. در نوروز 87 دو تا چهار فیلم ایرانی و 10 فیلم خارجی از شبکه یک پخش می‌شود."

وی درباره اینکه با توجه به ایرانی شدن شبکه اول چرا تمام فیلم‌های این شبکه در ایام نوروز ایرانی نیست توضیح داد: "شبکه اول جمعه‌ هر هفته فیلم ایرانی پخش می‌کند و اگر بخواهیم 14 فیلم ایرانی برای ایام نوروز هزینه کنیم، برای سال آینده به مشکل برمی‌خوریم و دست‌مان خالی می‌شود."

مدیر شبکه یک درباره دیگر برنامه‌های نوروزی این شبکه گفت: "مثل هر سال برنامه‌هایی چون اقتصاد در سال گذشته، سیاست در سال گذشته و ورزش در سال گذشته را داریم و گروهها برای ساخت این برنامه‌ها تعهد کرده‌اند. همچنین گروه کودک و نوجوان برنامه‌های نوروزی شاد در نظر گرفته است. سری دوم انیمیشن "قصه ما مثل شد" هم نوروز 87 پخش می‌شود."

برازش درباره اینکه کدامیک از دو مجموعه "sms از دیار باقی" سیروس مقدم و "نردبام افقی" عباس رنجبر نوروز پخش می‌شود گفت: "ما سه انتخاب داریم و در نهایت یکی از آنها برگزیده می‌شود. به هر حال ما پنج شبکه باید پازلی مناسب برای نوروز 87 تدارک ببینیم. باید ببینیم شبکه‌های دیگر چه مجموعه‌هایی در چه ساعتی دارند و بعد تصمیم بگیریم کدام مجموعه را انتخاب کنیم."

وی درباره پخش مجموعه تلویزیونی "یک مشت پر عقاب" در عصرهای جمعه گفت: "این مجموعه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از شبکه یک پخش می‌شود و می‌خواهیم پخش آن تا پایان سال تمام شود. دلیل اینکه "یک مشت پر عقاب" ساعت 22 جمعه‌ها روی آنتن نمی‌رود شلوغی کنداکتور و پخش سینما چهار و صد فیلم است. به همین دلیل آن را ساعت 16 جمعه روی آنتن می‌فرستیم."