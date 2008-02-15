به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین جشنواره بین المللی شعر فجر، محسن مومنی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری با بیان اینکه جشنواره شعر فجر سال گذشته جایگاه خوبی در کشور پیدا کرد، گفت: جشنواره دوم باید واقعی تر از سال گذشته بوده و به معرفی آثار قابل قبول و مورد اعتماد در عرصه شعر انقلاب بپردازد.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به اینکه شعر جوان پس از انقلاب در مقایسه با گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار شده، باید علاوه بر تقدیر از پیشکسوتان عرصه شعر و ادب به شاعران جوان هم نگاه ویژه ای داشته باشیم.

مدیر مرکز پژوهشهای ادبی حوزه هنری اظهار داشت: سنجش و داوری رشته های عنوان شده باید حداقل در دو قالب کلاسیک و شعر نو صورت گیرد تا زمینه بروز استعدادهای تمام شاعران در جشنواره شعر فجر فراهم شود.

مومنی خاطرنشان کرد: ترجمه و چاپ آثار برگزیده در جشنواره شعر فجر به زبانهای بین المللی و توزیع آن در کشورهای پرمخاطب شعر انقلاب می تواند جایگاه، ابعاد و زوایای مختلف انقلاب را در عرصه جهانی بشناساند.