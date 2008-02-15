اولین مرحله طرح ترافیکی شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس پلیس راهور استان فارس شامگاه گذشته در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگاران گفت: طرح ترافیکی شیراز در وحله اول شامل خیابانهای عفیف آباد، بلوار مطهری، ستارخان و مناطق همجوار است.

سرهنگ محمد علی غفاری ادامه داد: در این طرح تمام خودرو هایی که به هر دلیل در پیاده روها پارک شده اند به پارکینگ منتقل می شوند.

وی تصریح کرد: توقف به هر دلیل درزیر تبال و توقف ممنوع، تغییر در وضعیت خودرو مانند تغییر ارتفاع، نصب هرگونه علائم و نوشتار در بدنه و شیشه ها، حرکات نمایشی و تولید کننده آلودگی های صوتی و ناهنجاری های مختلف و دودی کردن شیشه از جمله دیگر مواردی است که در صورت مشاهده، راننده اعمال قانون و یا خودرو به پارکینگ منتقل می شوند.

رئیس پلیس راهور استان خاطرنشان کرد: به آن دسته از رانندگانی زنی که حین رانندگی حجاب خود را رعایت نمی کنند نیز اخطار می شود چناچه این مسئله رعایت نشود پلیس گواهینامه راننده متخلف را اخذ و باطل می کند.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری سازمان تاکسیرانی شیراز اجرا می شود گفت: با توجه به وجود ترافیک در برخی از خیابانهایی که مجتمع های تجاری معروف در آن قرار دارند و درخواست شهروندان مبنی بر روان سازی ترافیک و برخورد با هنجارشکنان انضباط ترافیکی در این مناطق، پلیس نسبت به انجام وظیفه ذاتی خود وارد عمل شده و طرح جامع و ضربتی ترافیکی را آغاز کرده است.

همچنین رئیس سازمان تاکسی رانی شهرداری شیراز نیز به خبرنگاران گفت: در راستای انضباط ترافیکی شیراز اولین خودرو های تاکسی خطی با مبدا مشخص در شیراز راه اندازی شد.

منصور فتاحی ادامه داد: اولین ایستگاه خودروهای خطی با مبدا مشخص در خیابان عفیف آباد با 20 دستگاه تاکسی آغاز به کار کرده و درآینده ای نزدیک تعداد ایستگاه ها خطی را افزایش می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 52 خط مبدا و مقصد در شیراز شناسایی شده و در آتی تاکسی های جدید و قدیمی در این خطوط به کارگرفته می شوند.

رئیس سازمان تاکسی رانی شهرداری شیراز با بیان اینکه رانندگان و خود خودروها دارای لباس فرم مشخص و آرم هستند، گفت: نرخ کرایه این خودروها نیز بر اساس تعرفه های آژانس ها است اما در آینده ای نزدیک نسبت به بررسی های کارشناسانه و تعیین تعرفه های لازم اقدام می شود.

فتاحی همچنین با اشاره به تاکسی بی سیم های فعال در شیراز نیز گفت: در حال حاضر 120 دستگاه تاکسی بی سیم در شیراز مشغول به فعالیت هستند که تا پایان خرداد 87 شمار آنها به 400 دستگاه افزایش می یابد.