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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۵

اولین مرحله طرح ترافیکی شیراز آغاز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: اولین مرحله طرح ضربتی ترافیکی با هدف برقراری انضباط ترافیکی در شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس پلیس راهور استان فارس شامگاه گذشته در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگاران گفت: طرح ترافیکی شیراز در وحله اول شامل خیابانهای عفیف آباد، بلوار مطهری، ستارخان و مناطق همجوار است.

سرهنگ محمد علی غفاری ادامه داد: در این طرح تمام خودرو هایی که به هر دلیل در پیاده روها پارک شده اند به پارکینگ منتقل می شوند.

وی تصریح کرد: توقف به هر دلیل درزیر تبال و توقف ممنوع، تغییر در وضعیت خودرو مانند تغییر ارتفاع، نصب هرگونه علائم و نوشتار در بدنه و شیشه ها، حرکات نمایشی و تولید کننده آلودگی های صوتی و ناهنجاری های مختلف و دودی کردن شیشه از جمله دیگر مواردی است که در صورت مشاهده، راننده اعمال قانون و یا خودرو به پارکینگ منتقل می شوند.

رئیس پلیس راهور استان خاطرنشان کرد: به آن دسته از رانندگانی زنی که حین رانندگی حجاب خود را رعایت نمی کنند نیز اخطار می شود چناچه این مسئله رعایت نشود پلیس گواهینامه راننده متخلف را اخذ و باطل می کند.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری سازمان تاکسیرانی شیراز اجرا می شود گفت: با توجه به وجود ترافیک در برخی از خیابانهایی که مجتمع های تجاری معروف در آن قرار دارند و درخواست شهروندان مبنی بر روان سازی ترافیک و برخورد با هنجارشکنان انضباط ترافیکی در این مناطق، پلیس نسبت به انجام وظیفه ذاتی خود وارد عمل شده و طرح جامع و ضربتی ترافیکی را آغاز کرده است.

همچنین رئیس سازمان تاکسی رانی شهرداری شیراز نیز به خبرنگاران گفت: در راستای انضباط ترافیکی شیراز اولین خودرو های تاکسی خطی با مبدا مشخص در شیراز راه اندازی شد.

منصور فتاحی ادامه داد: اولین ایستگاه خودروهای خطی با مبدا مشخص در خیابان عفیف آباد با 20 دستگاه تاکسی آغاز به کار کرده و درآینده ای نزدیک تعداد ایستگاه ها خطی را افزایش می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 52 خط مبدا و مقصد در شیراز شناسایی شده و در آتی تاکسی های جدید و قدیمی در این خطوط به کارگرفته می شوند.

رئیس سازمان تاکسی رانی شهرداری شیراز با بیان اینکه رانندگان و خود خودروها دارای لباس فرم مشخص و آرم هستند، گفت: نرخ کرایه این خودروها نیز بر اساس تعرفه های آژانس ها است اما در آینده ای نزدیک نسبت به بررسی های کارشناسانه و تعیین تعرفه های لازم اقدام می شود.

فتاحی همچنین با اشاره به تاکسی بی سیم های فعال در شیراز نیز گفت: در حال حاضر 120 دستگاه تاکسی بی سیم در شیراز مشغول به فعالیت هستند که تا پایان خرداد 87 شمار آنها به 400 دستگاه افزایش می یابد.

کد مطلب 638960

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