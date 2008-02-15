همایش "بیماری طب دهان " در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش استادان، استادیاران واعضای هیئت علمی دانشکده های دندان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و گیلان حضور داشتند.

هدف از برگزاری این همایش بررسی مهمترین مسائل دندانپزشکی و بیمارهای دهان و دندان است و به همت معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این همایش از برگزاری 120همایش و کنگره در زمینه های علمی و پزشکی در سال جاری در استان خبر داد.

دکتر حسن بهبودی اعلام کرد: از این تعداد حدود 10 همایش سراسری و دو مورد بین المللی بوده است.