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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۳

همایش "بیماری طب دهان " در رشت آغاز شد

همایش "بیماری طب دهان " در رشت آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: همایش دو روزه کشوری "بیماری طب دهان" صبح جمعه در سالن اجتماعت دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش استادان، استادیاران واعضای هیئت علمی دانشکده های دندان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و گیلان حضور داشتند.

هدف از برگزاری این همایش بررسی مهمترین مسائل دندانپزشکی و بیمارهای دهان و دندان است و به همت معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این همایش از برگزاری 120همایش و کنگره در زمینه های علمی و پزشکی در سال جاری در استان خبر داد.

دکتر حسن بهبودی اعلام کرد: از این تعداد حدود 10 همایش سراسری و دو مورد بین المللی بوده است.

کد مطلب 638962

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