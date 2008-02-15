پیگیری طرحهای تحقیقاتی دانشجویان با حمایت بودجه ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در هفدهمین نشست سراسری دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که روز گذشته در تالار امام(ره) بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سطح بندی شده است و نباید این تحقیقات را صرفاً در حد کارهای دستی در نظر گرفت بلکه تحقیقات دانشجویی باید همراه با تفکر و تحلیل از سوی دانشجو باشد.

وی اظهار داشت: مرحله اول تحقیقات دانشجویی در سطح دانشگاهها است که تجربه تحقیق علمی را برای محققان فراهم می کند، در مرحله دوم بر اساس دانشجو باید مسائل بزرگتر و کلان تر از جمله مشکلات دانشگاه، استان و کشور را بررسی کند و هدف از تحقیق نیز حل آن معضلات باشد.

وزیر بهداشت سطح سوم پژوهش های دانشجویی را شامل نوآوری های معدودی دانست که به مسائل کلان کشور می نگرد و گفت: این طرحها با حمایت بودجه های ریاست جمهوری دنبال می شود و هدف از حمایت از این پژوهش ها این است که این تحقیقات به عنوان مبنای تمام سیاستگذاری ها شود.

وی نقطه قوت مراکز آموزشی را قابلیت ارائه آموزش های مداوم به فارغ التحصیلان خود دانست و خاطر نشان کرد: می کوشیم تا دوره دانشجویی را از حد حفظ مطالب علمی خارج کنیم و تحقیق را فرهنگ غالب دوره دانشجویی قرار دهیم.

لنکرانی با اشاره به قرار داشتن مقبره یکی از شهیده های انقلاب اسلامی در صحن بیمارستان امام خمینی (ره) یادآور شد: شهیده عزت الملوک کاووسی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران از شهیدان انقلاب اسلامی بود و باید به خاطر داشته باشیم که شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حجت هایی هستند که خدا فراروی ما گذاشته که با توجه به آنها به نحو بهتری به عالم بنگریم.

وی همچنین به سخت کوشی ملی در ایران اشاره کرد و در تبیین آن تلاشهای علمی قطب الدین رازی، بوعلی سینا را به عنوان الگوهای ملی درخشان در عرصه فعالیت های علمی ایران را یادآوری کرد.