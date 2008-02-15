به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس در گروه A و در شیراز تیم شرکت ملی حفاری با نتیجه 5 بر 2 دایتی شیراز را شکست داد و در اندیمشک هم راه آهن این شهر با همین نتیجه فولاد کویر اصفهان را از پیش رو برداشت.

بر پایه این گزارش، همچنین در مسابقات هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی در گروه B نیز تیم مؤسسه فرهنگی ورزشی بابل در لاهیجان با نتیجه 6 بر یک مغلوب تیم کلوچه نوشین لاهیجان شد و در تهران تیم دانشگاه آزاد اسلامی 4 بر3 از سد تیم شهدای 28 دی سنندج گذشت.

نتایج کلی این دیدارها به شرح زیر است:

گروه A:

* دایتی شیراز 2 - شرکت ملی حفاری 5

55 کیلوگرم: محمد مهدی کوثری با نتیجه 8 بر 3 رضا اسدپور را مغلوب کرد تا نخستین پیروزی به نام دایتی شیراز نوشته شود.

60 کیلوگرم:‌ حمید باوفا از شرکت ملی با نتیجه 11 بر صفر برابر نیما عسکری پیروز شد تا دو تیم یک پیروزی را کسب کنند.

66 کیلوگرم: عباس محب تاش از تیم شرکت ملی حریفی نداشت تا دومین پیروزی تیمش را بدست آورد.

74 کیلوگرم: مهرداد زارع از تیم دایتی با ضربه فنی برابر عادل بالی تبار پیروز شد تا دو تیم مجددا به نتیجه مساوی دست یابند.

84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور از شرکت ملی با نتیجه 6 بر صفر علی قیطاسی را مغلوب کرد.

96 کیلوگرم: عباس نوری از شرکت ملی برابر محمدعلی محمدی با نتیجه 2 بر 2 و به خاطر کسب امتیاز آخر به پیروزی رسید تا تیمش در این دیدار تیمی به پیروزی دست یابد.

120 کیلوگرم: پیام زرین‌پور با نتیجه 10 بر 5 صادق حاتمی را مغلوب کرد تا تیم شرکت ملی حفاری پنجمین پیروزی را هم کسب کند.

* راه آهن اندیمشک 5 - فولاد کویز اصفهان 2

55 کیلوگرم: سیداکبر حسینی با نتیجه 18 بر 8 حمید اسماعیلی را شکست داد تا نخستین پیروزی راه آهن بدست آید.

60 کیلوگرم:‌ عبدالمحمد پاپی با نتیجه 10 بر یک برابر رحیم رئیسی پیروز شد تا راه آهن صاحب دومین پیروزی خود شود.

66 کیلوگرم: عبدالحمید رشمانی با برتری 8 بر 2 برابر سجاد کشاورز نخستین پیروزی فولاد کویز اصفهان کسب شد.

74 کیلوگرم: پرویز زیدوند با برتری 9 بر 2 برابر میثم صالحی سومین پیروزی راه آهن را رقم زد.

84 کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی برابر یدالله عرب جعفری شکست خورد تا دومین پیروزی فولاد کویز اصفهان بدست آید.

96 کیلوگرم: احسان کریم‌فر به علت حرکت غیر ورزشی حمید سرشوق در این دیدار پیروزی میدان معرفی شد تا تیمش این دیدار را به نفع خود به پایان برساند.

120 کیلوگرم: در این دیدار تشریفاتی رحیم مهدیان روی تشک حاضر نشد تا سیاوش قلاوند به عنوان برنده معرفی شود.

دیدار محمدرضا قضایی با علی اشکانی

گروه B:

* دانشگاه آزاد اسلامی تهران 4 - تیم شهدای 28 دی سنندج 3

55 کیلوگرم: یاسین بهرامی پور در سه تایم متوالی و با نتیجه 11 بر 8 حمید زارع را شکست داد.

60 کیلوگرم:‌ محمدرضا قضایی از تیم دانشگاه آزاد با ضربه فنی علی اشکانی نایب قهرمان جهان در سال 2005 را مغلوب کرد.

66 کیلوگرم: علی محمدی با نتیجه 5 بر 2 آزاد علی محمدپور از تیم شهدای 28 دی سنندج را از پیش رو برداشت.

74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده با نتیجه 8 بر 5 خلیل عبداللهی را شکست داد و نخستین پیروزی تیم سنندج را بدست آورد.

84 کیلوگرم: داود اخباری از تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 10 بر 3 مغلوب بابک قربانی شد.

96 کیلوگرم: رضا فرخی زاده با غلبه بر محمد قربانی از تیم شهدای 28 دی سنندج، باعث پیروزی دانشگاه‌ها در این رقابت شد.120 کیلوگرم: رضا کایالپ ترک از تیم شهدای 28 دی سنندج در حالی با نتیجه 3 بر یک مهدی شربیانی را شکست داد که این پیروزی تاثیری در نتیجه نهایی این مسابقه نداشت.

* کلوچه نوشین لاهیجان 6 - مؤسسه فرهنگی ورزشی بابل یک

55 کیلوگرم: محمدرضا مستعان به خاطر سر وزن نرسیدن نماینده بابل، برنده مسابقه نخست نامیده شد.

60 کیلوگرم: حمیدرضا نصیری با نتیجه 7 بر 2 برابر مبین محمدجانی از موسسه فرهنگی ورزشی بابل به پیروزی دست یافت.

66 کیلوگرم: حمیدرضا رضایی از نوشین لاهیجان با نتیجه 6 بر یک از میلاد خسروی را شکست داد.

74 کیلوگرم: مهدی هدایی با نتیجه 11 بر 2 برابر رضا پورطهماسب پیروز شد تا برتری کلوچه نوشین در این دیدار قطعی شود.

84 کیلوگرم: محسن نعمت‌پور با نتیجه 9 بر صفر مقابل محمد خانلرزاده از مؤسسه فرهنگی ورزشی بابل پیروز شد.

96 کیلوگرم: حسین رسول زاده با نتیجه 6 بر صفر محمدرضا اکبری را شکست داد تا تنها پیروزی مؤسسه فرهنگی ورزشی بابل بدست آید.

120 کیلوگرم: مجتبی اسلامی با نتیجه 3 بر 3 برابر علیرضا اکبری از مؤسسه فرهنگی ورزشی بابل به برتری دست یافت.

ادامه مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس روز پنجشنبه دوم اسفندماه و به شرح زیر برگزار می شود:

هفته ششم گروه A:

- شرکت ملی حفاری – فولاد کویر اصفهان (میزبان اهواز)

- دایتی شیراز- راه آهن اندیمشک (میزبان شیراز)

هفته پنجم گروه B:

- مؤسسه فرهنگی ورزشی سید بابل – دانشگاه آزاد اسلامی (میزبان بابل)

- شهداب 28 دب سنندج - کلوچه نوشین لاهیجان (میزبان سنندج)