گفتار امام حسین هدایتگرترین منبع برای درست زیستن است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکترعباس منوچهری شب گذشته در سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های عاشورا پژوهی "چهل منزل تا اربعین" با موضوع «عاشورا؛ اخلاق و تاریخ» که از سوی مرکز مطالعات راهبردی خیمه برگزار شد عاشورا را دارای ابعاد گوناگون دانست و به تشریح اخلاق و تاریخ در قیام حضرت سید الشهدا پرداخت.



دکتر منوچهری خوب زیستن را مهمترین دغدغه تاریخ معرفت بشری معرفی کرد گفت: پاسخ های متفاوتی توسط افراد مختلف در خصوص چگونه خوب زیستن ارائه می شود.



وی اظهار داشت: فهم انسان از امور، زندگی او را می سازد و تاریخ مهمترین منبع در فهم آدمی برای پاسخ به سئوال چگونه زیستن است.



این استاد دانشگاه تاریخ را تجربه بشر خواند و گفت: تاریخ منبع وسیعی از تجربیات انسانی است که به فهم ما از امور کمک می کند.



وی افزود: ما در اخلاق با تاریخ مرتبطیم که این موضوع یکی از مقدمات چگونه زیستن ماست و به میزانی که این رابطه قوی تر باشد منجر به درست زیستن می گردد.



منوچهری با بیان این که تاریخ قصه نیست اظهار داشت: تاریخ رجوع به گذشته نیست بلکه منبعی برای درک و شعور و آگاهی است که ما را مخاطب خویش قرار داده است.



وی در ادامه عاشورا را جزء تاریخ شیعه دانست و گفت: عاشورا جزء هویت ماست و همیشه با ما بوده است و در زندگی ما به عنوان شیعه نقش موثری داشته است.



مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که در تاریخ عاشورا ما مخاطب سیدالشهدا هستیم خاطر نشان کرد: گفتار امام حسین غنی ترین، گویاترین و هدایت گرترین منبع برای درست زیستن است که به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد و با گذشت زمان همچنان تاثیر گذار است.



وی داشتن روش در فهم عاشورا بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: باید ما به گونه ای خود را مخاطب عاشورا قرار دهیم که بهترین پاسخ از آن در زمینه درست زیستن را بگیریم.