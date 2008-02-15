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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

فراخوان دومین دوره جایزه شعر صلح

فراخوان دومین دوره جایزه شعر صلح

فراخوان دومین دوره جایزه شعر صلح با شعار "با قرن مضطرب نمی شود حرف زد / با دستمالی سفید از دور سلامت می کنم" اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از فراخوان جایزه آمده است: شعر صلح وابسته به انسان فارغ از نژاد، مذهب، جغرافیا و جنسیت است و ناگزیر یکسونگری به هر یک از ابعاد و یا کمرنگ نمایی آن نقض اصول و پیام ناشی از صلح است.

آثار ارسالی به جایزه شعر صلح باید تایپ شده و همراه با بیوگرافی کوتاه، عکس، شماره تماس و نشانی محل سکونت شاعر باشد. مهلت ارسال آثار از 27 بهمن امسال تا 15 مرداد 87 خواهد بود و علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی پست الکترونیکی riraabbasi@yahoo.com  ارسال کنند. دبیر جایزه "ری را عباسی" - شاعر و نویسنده - است.

اطلاعات بیشتر درباره شعر صلح در وب سایت www.PeacePoetryFest.com درج شده است.

کد مطلب 638971

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