به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، فیلیس ویتنی برنده چندین دوره جایزه داستان ادگار آلن پو در سال 1903 در یوکاهاما ژاپن از والدینی آمریکایی متولد شد. او پیش از مهاجرت به آمریکا در فیلیپین و چین زندگی کرد.

این نویسنده اولین کتابش را با نام "مکانی برای ان" در سال 1941 به چاپ رساند. سپس ده ها رمان و صدها داستان کوتاه نوشت و در مجموع 75 کتاب منتشر کرد. آخرین کتاب او "رویاهای آمتست" در سال 1997 منتشر شد. او در این اواخر مشغول نوشتن زندگینامه اش بود.

فیلیس در سال 1961 با داستان "اسرار پاتوق" برنده جایزه داستان کوتاه ادگار آلن پو شد و سه سال پشت سر هم با داستانهای مختلف این جایزه را نصیب خود کرد. سپس جایزه "استاد بزرگ" و در سال 1990 جایزه داستان آگاتا کریستی را دریافت کرد.

بعضی از آثار معروف او مانند "پری در ماه"، "شمشیر نقره ای"، "درخت شعله ور" و "دختر ستارگان" میلیونها نسخه فروش داشته اند.