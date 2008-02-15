شهرداری لنگرود به فینال رقابتهای لیگ دسته اول بسکتبال کشور یافت

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود، دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاههای کشورتیم شهرداری لنگرود در ورزشگاه 22 بهمن این شهر توانست با نتیجه 89بر 85بر تیم ابومسلم مشهد فائق آید .

دردیدار رفت نیز شهرداری لنگرود 62 بر 59 برتیم ابومسلم مشهد به پیروزی رسیده بود.

شهرداری لنگرود در مرحله قبل با برتری در مقابل نماینده شهررضا توانست جواز حضور در رقابت های سوپر لیگ بسکتبال کشور را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در یکی از دیدارهای معوقه هفته یازدهم سوپر لیگ بد مینتون کشور تیم تربیت بدنی گیلان مقابل شهید نجفیان مشهد شکست خورد.

این دیدار که شامگاه پنجشنبه در سالن اختصاصی بد مینتون ورزشکاه شهید عضدی رشت برگزار شد، تیم تربیت بدنی گیلان با دو شکست پیاپی در بازی انفرادی و یک شکست در قسمت دو نفره ، سه بر صفر نتیجه را به شهید نجفیان مشهد واگذار کرد.

با این شکست نماینده گیلان همچنان با پنج امتیاز در مکان هفتم جدول هشت تیمی قرار دارد.

تیم تربیت بدنی گیلان برای بقاء در سوپر لیگ بد مینتون کشور باید در دیدار معوقه هفته سیزدهم و دیدار هفته پایانی خود به ترتیب مقابل تیم های دانشگاه آزاد تهران و شاهین پارس جنوبی به برتری یابد.

همچنین به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان در هفته پنجم لیگ برتر کشتی فرنگی ، تیم کلوچه نوشین لاهیجان پس از سه شکست متوالی در دور رفت در آغاز دور برگشت که در سالن ورزشی "مهر لاهیجان " میزبان بود توانست به نتیجه شش بر یک بر تیم موسسه فرهنگی ورزشی شهدای بابل پیروز شود.

داوری این دیدار را " محمد ابراهیم زمانی "، "رسول نصر زاده" ، "یعقوب فخرمقدم " و "حسن بذرافشان " بر عهده داشتند .

"رحیم عظیمی " ناظر فدراسیون و نماینده لیگ و سرپرست مسابقات نیز در این دیدارحضور داشت.رشت - خبرگزاری مهر:تیم کلوچه نوشین لاهیجان شامگاه پنجشنبه درآغاز دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی کشور بر تیم موسسه فرهنگی ورزشی شهدای بابل فائق آمد.