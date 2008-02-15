فهرست اعطاکنندگان جوایز اسکار 2008 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد در حالی که تا چند روز پیش به واسطه اعتصاب سراسری نویسندگان سینما و تلویزیون در ایالات متحده برگزاری مراسم اسکار 2008 در هاله ابهام بود، اما پایان رسمی این اعتصاب سه ماهه دست برگزارکنندگان اسکار هشتادم را برای برنامه‌ریزی بهتر مراسم روز 24 فوریه باز کرد.

بر این اساس چهار برنده بخش بازیگری اسکار هفتاد و نهم شامل فورست ویتکر، هلن میرن، آلن آرکین و کیت هادسن در روز برگزاری مراسم اسکار در سالن کداک تیه‌تر برای اعطاء جوایز برگریدگان حاضر خواهند بود. کیت بلانشت که امسال در دو بخش اسکار بهترین بازیگر زن و نقش مکمل نامزد شده و جرج کلونی دیگر نامزد جوایز امسال هم جزو جایزه‌دهندگان هستند.

ایمی آدامز، جسیکا آلبا، جاش برولین، استیو کارل، پنه‌لوپه کروز، کامرون دیاز، کالین فارل، جنیفر گارنر، آن هاتاوی، کاترین هیگل، کوئین لطیفه، مارتین اسکورسیزی برنده اسکار سال قبل، جان تراولتا و زنی زلوگر هم از دیگر ستارگانی هستند که برای اعطا جایزه برندگان اسکار 2008 روی صحنه حاضر می‌شوند.

نامزدهای هشتادمین دوره مراسم اهدا جوایز اسکار روز 22 ژانویه 2008 (دوم بهمن) اعلام شدند و مراسم روز 24 فوریه (پنجم اسفند) در کداک تیه‌تر هالیوود برگزار می‌شود.