طرح جامع دانشگاه صنعتی شیراز تصویب شد

دکتر جلیل مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : سایت اصلی دانشگاه صنعتی شیراز طراحی و ساخت یکی از ساختمان های دانشگاه شروع شده است. در سال 87 نیز احداث 3 دانشکده برق، عمران و شیمی شروع می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز افزود: در طرح جامع دانشگاه صنعتی شیراز فضاهای فیزیکی در یک محل دیده شده اند یعنی دانشکده ها پراکنده نخواهند بود. اکنون دانشگاه صنعتی شیراز در محدود مرکزی شیراز قرار دارد که با اجرایی شدن طرح جامع به شمال شیراز منتقل می شود.
مقدسی زمان لازم برای بهره برداری از طرح جامع دانشگاه صنعتی شیراز را بسته به اعتباراتی دانست که اختصاص پیدا می کند.
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