حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت : سفر رئیس جمهور ایران به عراق هم برای دولت عراق و از آن مهمتر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و دارای اهمیت است، زیرا این سفر در حالی انجام می شود که چند دور مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق صورت گرفته و مقامات عراقی به این حقیقت رسیده اند که ایران برای آنان کشوری مهم و استراتژیک است.

فلاحت پیشه گفت : حضور دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در عراق نشانگر آن است که ایران فقط به دنبال صلح و امنیت در این کشور است.

وی افزود : امروز مقامات عراقی پی برده اند که جمهوری اسلامی ایران برخلاف آن دسته از کشورهایی که به دنبال بی ثباتی در این کشورهستند امنیت و صلح را برای ملت عراق می خواهد.

این نماینده مجلس ادامه داد : این حسن نیت ایران در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی که به دنبال منافع خود در عراق هستند ایران را به جوی سازی بر علیه امنیت عراق متهم می کنند.

فلاحت پیشه سفر قریب ‌الوقوع رئیس جمهور به عراق را گامی موثر در ارتقای سطح روابط و کمک به حل و فصل مشکلات امنیتی در مرزهای دو کشور دانست و گفت : سفر مقامهای بلند پایه ایرانی به کشورهای منطقه باعث می شود ارتباط خوبی میان کشورها برقرار شود.