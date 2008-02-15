به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این دیدار علاوه بر سید حسن عصمتی مدیر مرکز فرهنگی ایران و ابوبکر بن فرج رئیس دفتر وزیر فرهنگ تونس، لطیفه مقدم مدیر امور بین الملل وزارت فرهنگ این کشور نیز حضور داشت.

تسهیل حضور ناشران ایرانی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تونس و سفر وزیر فرهنگ این کشور به ایران جهت شرکت در «همایش بین المللی نقش علوم و ارتباطات در همبستگی اسلامی» از دیگر محورهای گفتگوی مدیر مرکز فرهنگی کشورمان با این مسئول فرهنگی تونس بود.

در این دیدار ابوبکر بن فرج با اشاره به علاقه مردم ایران و تونس به یکدیگر خواستار حضور کتابهای ایرانی به خصوص آثار ادبی هنری ایران در نمایشگاه شد و گفت: من مطمئنم اگر غرفه های ایرانی این گونه کتابها را داشته باشند، غرفه ای ممتاز در نمایشگاه خواهد شد.