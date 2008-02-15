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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

مرعشی به مهر خبر داد:

افزایش امکان رقابت اصلاح طلبان درانتخابات/احتمال تاییدصلاحیت بیشتر

افزایش امکان رقابت اصلاح طلبان درانتخابات/احتمال تاییدصلاحیت بیشتر

قائم مقام رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: پس از رسیدگی به شکایات داوطلبان اصلاح طلب درانتخابات مجلس هشتم ، تعداد کرسی های قابل رقابت برای این گروه از 29 کرسی به 55 کرسی افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین مرعشی قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: اصلاح طلبان اکنون در 15 کرسی درتهران و در 40 کرسی در سایر استانهای کشور در انتخابات مجلس هشتم امکان رقابت دارند .

به گفته وی از تعداد 280 کاندیدایی که پس از بررسی های مجدد، تایید صلاحیت شده اند 11 کاندیدا به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات آتی مربوط می شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات غیررسمی که دریافت کرده ایم احتمال تایید صلاحیت تعداد بیشتری از کاندیداهای اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو وجود دارد.

این عضو حزب کارگزاران درادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان این بود که کاندیداهای اصلاح طلب تنها در همین تعداد کرسی هایی که امکان رقابت دارند در انتخابات حاضر شوند که البته دوستان ما نظرات دیگری داشته اند و اکنون این موضوع در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان  درحال بررسی بیشتر است.

مرعشی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا عبدالله ناصری و مرتضی حاجی در انتخابات تایید صلاحیت شده اند یا خیر ؟ گفت: آنها هنوز در این خصوص خبر رسمی دریافت نکرده اند.

کد مطلب 638983

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