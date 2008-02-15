بورس برق مهر ماه 87 راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدیان معاون وزیر نیرو در خصوص راه اندازی بورس برق در کشور در جمع خبرنگاران گفت: تلاش برای جلب مشارکت بخش خصوصی در تولید برق در کشور در حال شکل گیری است؛ اما یکی از محورهایی که در اذهان علاقمندان به سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد این است که تا چه حد در فضای منصفانه می توان فعالیت داشت. با توجه به اینکه سهم بخش دولتی تا آینده ای نه چندان دور در تولید برق کاهش می یابد خوشبختانه ترکیب بازار برق در دوره چهارم به نوعی است که تصور می رود اطمینانی در دل سرمایه گذاران فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دلمشغولی های بخش خصوصی این است که احساس اطمینان به سرمایه گذاری در این عرصه ندارند که امید می رود عملکرد هیئت تنظیم بازار برق در دوره چهارم بتواند مشوقی برای آنها در سرمایه گذاری باشد.

همچنین محمدحسین جاویدی عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران نیز با تشریح عملکرد دوره سوم هیئت تنظیم بازار برق با اشاره به راه اندازی بازار خدمات جانبی در کنار بازار برق گفت: تهیه اساسنامه بورس برق، مطالعات نیازمندی سخت افزاری و نرم افزاری راه اندازی این بورس در دوره سوم فعالیت هیئت تنظیم بازار برق کشور صورت گرفته به نحوی که می توان امیدوار بود که مهرماه سال آتی بورس برق در کشور راه اندازی شود.

وی تصریح کرد: دستورالعمل انجام آزمون ظرفیت، رویه صدور صورتحساب و رسیدگی به اعتراضات بازیگران بازار برق به خود شکل جدی گرفته و روش اعمال ضرایب آمادگی تدوین و به مرحله اجرایی رسیده است.

جاویدی گفت: بحث مهم اجرای مصوبات دولت در اثربخشی واحدهای نیروگاهی در بازار است که با تصویب مقررات شرایط آن فراهم شده است؛ این درحالی است که با توجه به بحث محدودیت سوخت، برای مدیریت بحران به نحو احسن رویه پرداخت به واحدها در شرایط محدودیت سوخت تدوین شده به نحویکه بتوان باعث افزایش بهره وری شد.

وی افزود: در بحث ترانزیت و خدمات پشتیبان، رویه انشعاب پشتیبان تدوین و دستورالعمل آزمون ظرفیت مورد بررسی قرار گرفته؛ این درحالی است که تدوین رویه فعال کردن پرداخت بابت هزینه عبوری از تجهیزات و فوق توزیع مورد نظر قرار گرفته است.

جاویدی در تشریح برنامه های آتی هیئت تنظیم بازار برق در دوره چهارم گفت: توسعه و بهبود بازار بحثی روبه گسترش است و هر لحظه با ارزیابی شرایط بازار باید شرایط بهبود و گسترش را فراهم کرد؛ این درحالی است که به بحث پایش در بازار کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی نحوه فعالیت بازیگران و سالم بودن رقابت باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تدوین آئین نامه افزایش سطح پایش بازار از جمله برنامه های آتی ما است تا هرکس که در بازار شرکت می کند مجوز فعالیت داشته باشد و برای افرادی که در این مجموعه کار می کنند پروانه فعالیت صادر شود که بحث صدور پروانه در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران با اشاره به لزوم به روز رسانی نظام نامه بازار برق گفت: در راستای توسعه و بهبود بازار بحث مطرح، تامین خدمات جانبی در شرایط بورس و الزامات مصرف کنندگان است که باید مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه نرخ گذاری خدمات جانبی با ارزیابی که صورت می گیرد باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: راه اندازی بازار خرده فروشی باید در دستور کار قرار گیرد که البته مطالعات راه اندازی این بازار بعد از استقرار شرکتهای توزیع از اولویتهای اصلی هیئت تنظیم بازار برق خواهد بود.ضمن اینکه مطالعه جامع نظام صدور پروانه در دستور کار جدی قرار گرفته و روش هزینه ترانزیت برق باید بررسی شود.

در ادامه محمد قاضی زاده، رئیس هیئت تنظیم بازار برق ایران نیز با اشاره به تدوین لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: با تشکیل شورای رقابت براساس قانون تحقق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دوره چهارم فعالیت هیئت تنظیم بازار برق ایران متفاوت از دوره های قبل خواهد بود.

وی تصریح کرد: بعد از ابلاغ این قانون توسط مجلس، پیشنهاد ایجاد نهاد تنظیم کننده بخش برق جهت تنظیم بازار برق در شکل نهادی تنظیم کننده بخشی به هیئت دولت ارائه خواهد شد. این درحالی است که اختیارات شورای رقابت در قانون اصل 44 قانون اساسی بیش از اختیارات فعلی وزارت نیرو خواهد بود و اختیارات هیئت تنظیم بازار برق که هم اکنون محدود به اختیارات وزارت نیرو است می توان گسترش یابد.

در ادامه امیرباقری عضو هیئت تنظیم بازار برق نیز گفت: تامین خواسته های معقول سرمایه گذاران از جمله نیازهای اصلی است ضمن اینکه اصل 44 قانون اساسی در شرف تایید نهایی است که مجموعه بخشهای صدر اصل 44 نیازمند داشتن الگو برای تضمین سرمایه گذاری سرمایه گذاران هستند. در این راستا اگر صنعت برق بخواهد در این مقوله حرکت موفق داشته باشد باید به این نکات توجه جدی نماید.

وی افزود: سیاست کلی برنامه پنجم سازندگی که در حال تدوین است نیز تطابق اهداف با اصل 44 قانون اساسی است.

در ادامه ملاکی عضو هیئت تنظیم بازار برق نیز تصریح کرد: با توجه به اصل 44 قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته که دستورالعمل هایی نیز بر این اساس تدوین شده؛ در بخش برق نیز با توجه به اینکه سرمایه گذاران قرار است سرمایه گذاری طولانی مدتی در این بخش داشته باشند قطعا نیاز به روشن بودن مسیر حرکت خود دارند.

همچنین مجتبی غروی یکی دیگر از اعضای هیئت تنظیم بازار برق گفت: یکی از مسائل مهمی که برای جلب مشارکت بخش خصوصی باید به آن پرداخته شود مساله مربوط به ترانزیت برق و ضوابط مربوط به برق پشتیبان است که بازیگران بازار به خوبی ایفای نقش نمایند.

وی افزود: باید ضوابط معناداری بین تغییر قیمت برق پیک و غیرپیک و بارپایه و بار غیرپایه تدوین کنیم. بر این اساس باید نگاه ویژه به بازار جانبی برق صورت گیرد تا در افزایش کیفی برق موثر باشد.

به گفته غروی، نگاه به کاهش تلفات در شبکه توزیع بحثی ضروری است و می توان در راستای آن تشویقی صورت داد که این موضوع در محل تولید یا همان نیروگاهها مورد توجه قرار گیرد.