یک کهکشان جوان و درخشان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله Astrophysical Journal منتشر کرده اند، کهکشانی را با شناسه A1689-zD1 رصد کردند که در پایان دوره تاریک که از حدود 400 هزار سال پس از انفجار بزرگ آغاز شده، شکل گرفته است.

در این دوره، کیهان پر از ابرهای هیدروژنی سرد و بدون ستاره بوده است.

براساس گزارش ساینس دیلی، به نظر می رسد این کهکشان در یک منطقه بسیار متراکم به طول حدود 2 هزار سال نوری همراه با 100 میلیون ستاره به وجود آمده است.

به گفته این دانشمندان، کهکشان A1689-zD1 می تواند به عنوان یک هدف جدید با آغاز ماموریت تلسکوپ فضایی وب جیمز که جایگزین تلسکوپ فضایی هابل شود، مورد بررسی قرار گیرد. این تلسکوپ فضایی قرار است در سال 2013 در مدار قرار گیرد.