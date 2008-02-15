نجابت جایگزین لاریجانی در لیست جبهه متحد/ احتمال تغییرات محدود لیست

پرویز سروری عضو جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: هنوز هم احتمال انصراف یکی دو نفر از افرادی که نامشان در لیست جبهه متحد قرار گرفته است وجود دارد و ما منتظر تصمیم این افراد هستیم .

وی در پاسخ به این سئوال که انصراف افرادی که در لیست قرار نگرفته اند از چه زمانی آغاز می شود، گفت: نا زمانی که لیست جبهه متحد قطعی نشده نمی توان توقع داشت کاندیداهایی که در لیست قرار نگرفته اند، انصراف دهند .

سروری درادامه تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایان حتی برای مواقع اضطراری و خاص لیست سایه و ذخیره ای را دارد تا بتواند در شرایط حساس ازآن لیست استفاده کند.

وی همچنین اعلام کرد : این احتمال وجود دارد که برای تناسب و کارآمدی لیست جبهه متحد ، تغییرات محدودی در آن صورت گیرد.