احتمال برگزاری مانور نظامی مشترک بین هند و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هند که اخیرا اولین مانور نظامی خود با چین را برگزار کرد؛ برای انجام مانور مشترک دریایی با کشور رقیب در آبهای یک کشور سوم اعلام آمادگی کرد.

"سوریش متا" فرمانده نیروی دریایی هند اواخر روز پنجشنبه در افتتاحیه نشست سران نیروی دریایی که کارشناسانی از 26 کشور دنیا از جمله پاکستان نیز در آن شرکت داشتند، این موضوع را مطرح کرد .

بین دو کشور همسایه هند و پاکستان مناقشات دیرینه تاریخی وجود دارد و از سال 1947 که پاکستان اعلام استقلال کرد، تاکنون سه جنگ بین این دو کشور رخ داده است .