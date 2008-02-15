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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

راه اندازی دانشکده های "نفت و گاز" و "صنعت و معدن" در دانشگاه یاسوج

راه اندازی دانشکده های "نفت و گاز" و "صنعت و معدن" در دانشگاه یاسوج

دانشکده های "نفت و گاز" و "صنعت و معدن" دانشگاه یاسوج که را اندازی آنها توسط هیئت دولت در دور اول سفر استانی رئیس جمهوری به یاسوج تصویب شده بود به گفته رئیس این دانشگاه در مهر ماه 87 افتتاح می‌شوند.

دکتر اردلان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دانشکده "نفت و گاز" در گچساران و دانشکده "صنعت و معدن" در کهکیلویه راه اندازی می شوند و از نظر تزریق اعتبارات تاکنون مشکلی نداشته اند و تزریق اعتبارات برای این دانشکده ها به ازای پیشرفت کار صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه یاسوج افزود: اعتبارات مربوط به احداث دانشکده های "نفت و گاز" و "صنعت و معدن" در حساب شرکت نفت است و با توجه به صورت وضعیتی که از پیشرفت کار ارائه می شود، اعتبار اختصاص پیدا می کند.

وی با بیان اینکه دانشکده های "نفت و گاز" و "صنعت و معدن" در مهر ماه سال 87 افتتاح می شوند، گفت: هر کدام از این دانشکده ها باید حداقل 3 رشته داشته باشند و از نظر تامین نیروی هیئت علمی این دانشکده ها نیز در حال بورسیه کردن نیروهای لازم هستیم.

کد مطلب 638993

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