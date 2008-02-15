راه اندازی دانشکده های "نفت و گاز" و "صنعت و معدن" در دانشگاه یاسوج

دکتر اردلان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دانشکده "نفت و گاز" در گچساران و دانشکده "صنعت و معدن" در کهکیلویه راه اندازی می شوند و از نظر تزریق اعتبارات تاکنون مشکلی نداشته اند و تزریق اعتبارات برای این دانشکده ها به ازای پیشرفت کار صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه یاسوج افزود: اعتبارات مربوط به احداث دانشکده های "نفت و گاز" و "صنعت و معدن" در حساب شرکت نفت است و با توجه به صورت وضعیتی که از پیشرفت کار ارائه می شود، اعتبار اختصاص پیدا می کند.

وی با بیان اینکه دانشکده های "نفت و گاز" و "صنعت و معدن" در مهر ماه سال 87 افتتاح می شوند، گفت: هر کدام از این دانشکده ها باید حداقل 3 رشته داشته باشند و از نظر تامین نیروی هیئت علمی این دانشکده ها نیز در حال بورسیه کردن نیروهای لازم هستیم.