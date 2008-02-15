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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۳

خشونت و جنایت در آمریکا؛

حمله مسلحانه دانشجوی سابق دانشگاه ایلنویز 22 کشته و زخمی به جا گذاشت

حمله مسلحانه دانشجوی سابق دانشگاه ایلنویز 22 کشته و زخمی به جا گذاشت

عصر روز گذشته مرد جوانی با ورود به سالن دانشگاهی در شمال ایلنویز آمریکا اقدام به شلیک گلوله به سمت دانشجویان کرد که در نتیجه این تیراندازی 6 نفر کشته و 16 نفر دیگز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی.ان.ان، این تیراندازی در ساعت 21 به وقت گرینویچ اتفاق افتاد و در آن یک مرد جوان سیاه پوش با یک قبضه تفنگ شکاری و دو سلاح کمری به سوی 160 دانشجوی حاضر در سالن سخنرانی دانشگاه ایلنویز آتش گشود.

این مرد جوان، 20 تا 30 گلوله به سمت دانشجویان شلیک کرد و سپس با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

بر همین اساس، در جریان این تیراندازی شش نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند که حال شش نفر از مجروحان ا وخیم گزارش شده است.

به گفته برخی از شاهدان، فرد تیرانداز از دانشجویان سابق این دانشگاه بوده است.

به گزارش مهر، این تیراندازی در حالی رخ می دهد که هنوز مردم آمریکا خاطره تلخ دانشگاه ویرجینیا در فروردین سال جاری را فراموش نکرده اند. در آن روز مرد مسلحی با ورود به دانشکده فناوری ویرجینیا و گشودن آتش بر روی دانشجویان حمامی از خون به راه انداخت که حاصل آن کشته شدن حداقل 32 دانشجو بود.  

 

 

کد مطلب 638994

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