به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: تا جایی که در یادم هست آنچه مجلس در این خصوص تصویب کرده بود درخواست از دولت برای آوردن طرح یا لایحه خود درباره شوراها پس از 3 ماه از تاریخ تصویب به مجلس بود.

رئیس مجلس افزود: شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مذکور داشت که با استناد به آنها این مصوبات را به مجلس بازگرداند و دولت نیزبا استناد به نظر شورای نگهبان شوراها را درکمیسیون ها ادغام نمود؛ البته ما معتقدیم اظهار نظر شورای نگهبان امری مربوط به درون قوه مقننه بود چرا که شورای نگهبان جزئی از قوه مقننه بوده و مادامی که این فرآیند قانونی به نهایت نرسیده باشد هیچ چیز روشن نیست.

وی تاکید کرد : استناد دولت به ایرادات شورای نگهبان به نظر ما جایی ندارد و دولت اگر بخواهد نظر نهایی در این خصوص را بداند باید در انتظار مشخص شدن موضوع بماند.

دکتر حدادعادل همچنین گفت: اینکه واکنش مجلس در برابر ایرادات شورای نگهبان چه خواهد بود، طبعا بعدا مشخص می شود و چنانچه مجلس این ایرادات را بپذیرد این پذیرش معنایی خاص داشته و اگر هم آنها را رد کند موضوع به مجمع تشخیص رفته و به هر حال تکلیف آن روشن خواهد شد، اما نباید فراموش کرد مادامی که این فرآیند طی نشده استناد به کار شورای نگهبان در میانه کار قانونی وجهی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عموما دولت مخاطب شورای نگهبان نیست مگر وقتی که از شورای نگهبان تقاضای تفسیر داشته باشد و به تعبیر دیگر شورای نگهبان هیچ پنجره ای به سوی دولت ندارد.

وی افزود: دولت اگربه این نتیجه رسیده که شوراها را ادغام کند نظر خود را اجرا کرده اما این اقدام نمی تواند با استناد به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس پیش از نهایی شدن آن صورت گیرد.

دکترحدادعادل در ادامه به مهر گفت: ما قطع نظر ازتصمیم دولت ایرادات شورای نگهبان را در مجلس مطرح می کنیم و در انتظار موضع مجلس خواهیم ماند که پس از آن تکلیف این روند مشخص خواهد شد.