راه اندازی پردیس شهدا و اجرای طرح تدفین شهیدان در تمامی دانشگاهها

دکتر حمیدرضا شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم برای طرح تأسیس یادمان شهدا در دانشگاهها 2 بخش را در نظر گرفته است. یک بخش به صورت واحد و یکسان در تمامی دانشگاهها و بخش دیگر با توجه به ویژگیهای استان و منطقه در هر دانشگاه به صورت جداگانه ایجاد می شود.

وی اظهار داشت : از این رو دانشگاهها از سراسر کشور طرحهای خود را برای تأسیس یادمان شهدا به وزارت علوم ارسال کرده اند و وزارتخانه نیز در مرحله تصمیم گیری برای تصویب طرحها است.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم گفت: قبل از پایان سال بررسی طرحها به اتمام می رسد و کار پرداخت اعتبار برای راه اندازی یادمان به دانشگاهها آغاز می شود.

وی با بیان اینکه متولی اجرای بخش مشترک طرح یادمان شهدا در دانشگاهها وزارت علوم است گفت: اجرای بخش دیگر که با توجه به فضای فیزیکی و امکانات و ویژگیهای دانشگاه صورت می گیرد، توسط دانشگاهها عملیاتی می شود.

شاه محمدی با تأکید بر اینکه طرح یادمان شهدا در دانشگاهها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران عرصه دفاع مقدس انجام می شود گفت : در راستای گرامیداشت مقام شهدا و ایثارگران که دولت موظف به اجرای آن است، وزارت علوم نیز ایجاد فضایی که یادآور خاطرات زمان دفاع مقدس باشد را یکی از اولویتهای کاری خود می داند.





تشییع شهدای گمنام از محل کهف الشهداء ولنجک به سمت دانشگاه شهید بهشتی

وی اضافه کرد: همچنین این وزارتخانه در صدد است با ایجاد پردیس یا یادمان شهدا شروع حرکتهای معنوی و مراسم دینی دانشگاهی در این مکانها باشد.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم درباره طرحهایی که در پردیس شهدا اجرا خواهد شد به مهر گفت: به طور قطع تدفین شهدا در تمامی پردیسها و مکانهایی که برای یادمان شهدا در دانشگاهها در نظر گرفته شده است اجرا می شود و فضایی برای اجرای این طرح در تمامی دانشگاهها در نظر گرفته می شود.

وی گفت: عملیاتی کردن این طرح برای تمامی دانشگاهها برنامه ریزی شده است اما دانشگاههایی که از فضای مناسب برخوردار هستند در اولویت قرار می گیرند.