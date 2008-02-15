کمیته مشترک ایران و سوریه ترور مغنیه را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا شیخ عطار قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران گفت : در مذاکرات دیروز آقای متکی با مقامات سوری قرار شد با تشکیل یک هیئت تحقیق مشترک توسط سوریه و ایران ریشه ها و ابعاد و مقصرین این عمل ننگین افشا شود.

وی گفت : امروز با ترور عماد مغنیه اسرائیل در کل منطقه رو به نابودی و اضمحلال می رود.

شیخ عطار تاکید کرد : کسانی از این ترور خوشحال هستند که دشمن اسلام بودند . وی با بیان اینکه حزب الله با اینکه محور مبارزه با اسرائیل است استوانه صلح و آرامش در لبنان به شمار می رود یاد آور شد : اختلافات فرقه ای که آمریکا و اسرائیل در لبنان فراهم کردند با محوریت حزب الله به آرامش انجامید و لبنان از درگیریهای داخلی نجات یافت.

قائم مقام وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد گروههای لبنانی با درک شرایط حساس کنونی تصمیماتی بگیرند که توطئه ها خنثی شود.