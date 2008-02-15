اسامی ملی پوشان تیم کشتی آزاد اعلام شد/ یزدانی دعوت شد،ابراهیمی پشت خط

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا از امروز به مدت 21 روز در محل خانه کشتی تهران تشکیل خواهد شد.

برپایه این گزارش، اسامی کشتی گیران دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: تقی داداشی و عباس دباغی (مازندران)، حسن مرادقلی (تهران)، مهرداد حدادی و حسن رحیمی (تهران)

60 کیلوگرم: محسن آقاجانی و مصطفی آقاجانی (تهران) و سعید احمدی (مازندران)

66 کیلوگرم: حمید محمدنژاد و سعید دادش‌پور (مازندران) و مهدی محرم پور (کرج)

74 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (همدان)،مجید محمدی، علی‌اصغر بذری و ایمان محمدیان (مازندران)

84 کیلوگرم: حامد تاتاری (خراسان رضوی)، محمدباقر عالی و رضا یزدانی (مازندران)

96 کیلوگرم: امیرعباس گنجی و اباذر اسلامی (مازندران)، سعید امیری (کرمانشاه)، آرش مردانی (لرستان) و حمید سیفی (همدان)

120 کیلوگرم: احمد رسولی (گلستان)، فردین معصومی (مازندران)، سعید رضایی (همدان)، مهران رشیدی و امیر هداوند (تهران) وامیر قاسمی منجزی (خوزستان)

سرمربی: محمود معزی‌پور، مربیان: محمد طلایی، اسماعیل دنگسرکی، مهرداد سعدی‌نژاد و علی حق‌وردی

