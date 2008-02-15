نوآوریهای آموزش پزشکی تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، با راه اندازی دفتر ثبت فرآیندهای نوآورانه آموزشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت زمینه ثبت این فرآیندها و اقدامات خلاقانه در حوزه آموزش پزشکی برای نخستین بار در کشور فراهم شد.

به همین منظور با توجه به این موضوع که نهمین جشنواره آموزش پزشکی ارائه نوآوری های آموزشی است، در این همایش غرفه ای به منظور ارائه اولین نوآوری های آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر کمیته ای به منظور ثبت نوآوری های ارائه شده از سوی افراد یا دانشگاههای علوم پزشکی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت ایجاد شده است و افراد و دانشگاهها می توانند فرآیندهای نوآورانه آموزشی را که برای اولین بار در سطح کشور به انجام رسانده اند را در این دفتر به ثبت برسانند.

مجموعه نوآوری های آموزش پزشکی ارائه شده در نهمین همایش آموزش پزشکی که از 14 اسفندماه با موضوع روشهای نوین در آموزش پزشکی در یزد برگزار می شود، ارائه خواهد شد.