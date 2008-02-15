اسامی ملی پوشان کشتی فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان جهت شرکت در مسابقات جام جهانی و جام زومباتلی مجارستان و رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره جنوبی که از تاریخ 27/11/86 تا 5/12/86 در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود، مشخص شدند.

برپایه این گزارش، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حمید سوریان و محمد فقیری (تهران)، یاسین بهرامی پور (کرمانشاه) و باقر توکلیان (فارس)

60 کیلوگرم: ابوذر نورزاده (کرج)، امید نوروزی (فارس)، امیر دریکوندی (لرستان) و حمید باوفا خراسان (رضوی)

66 کیلوگرم: حمید ریحانی (فارس)، علی محمدی (تهران) و حمیدرضا رضایی (قم)

74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران)، محسن غفارزاده (تهران)، مهدی محمدی (تهران) و خلیل عبدالهی (تهران)

84 کیلوگرم: طالب نعمت پور (لرستان)، داوود عابدین زاده (تهران)، داوود اخباری (تهران) و امیر علی اکبری (تهران)

96 کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران)، عباس نوری (قم)، حمید سرشوق (اصفهان) و مجتبی کبابی (خوزستان)

120 کیلوگرم: مسعود هاشم زاده (آذربایجان شرقی)، مهدی شربیانی(تهران)، پیام زرین‌پور (فارس) و بشیر باباجان‌زاده (مازندران)

سرمربی: رضا سیم‌خواه، مربیان: رسول شیرانی (تهران)، عبدالکریم کاکاحاجی (خوزستان)، احمدرضا رضایی (قم) و بهروز حضرتی (تهران)، مربی بدنساز: ایوب بهتاج