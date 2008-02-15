تجمیع تمامی واحدهای صنفی چوب در شهرکهای صنفی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال رخ صفت با بیان اینکه هم اکنون سه هزار واحد صنفی در شهرک صنفی- خدماتی خاوران حضور دارند، گفت: در حال حاضر هزار و 500 واحد صنفی و خدماتی در زمینه فروش چوب، درودگران، مبلسازان، آهنکاران، آلومنیوم کاران و فلزتراشان در این شهرک فعالیت دارند که بر این اساس شهرداری باید برای رونق این شهرک از ایجاد واحدهای اقماری چوب فروشی در اطراف تهران جلوگیری نماید.

رئیس اتحادیه صنف چوب و نئوپان تهران افزود: بیش از 18 میلیارد تومان در احداث شهرک صنفی و خدماتی خاوران هزینه شده که در نوع خود بی‌نظیر است، این درحالی است که متاسفانه ایجاد واحدهایی در مناطقی چون دلاوران، اتحاد، باغ فیض و تهرانپارس با تصمیم تمرکز واحدهای چوب فروشی در یک نقطه صنفی و شهرک صنفی- صنعتی خارج از تهران تناقض دارد چراکه چوب فروشهای مناطق دیگر تهران به این شهرکها منتقل شده اند.

وی با اشاره به فعالیت برخی واحدهای اقماری بدون کسب جواز و عدم آشنایی آنها با حرفه چوب و نئوپان ابراز امیدواری کرد که با مساعدت شهرداری و مراجع ذیربط از ادامه فعالیت این گروه جلوگیری شود.

رئیس هیئت امنای مشترک ساماندهی شهرک صنفی- خدماتی خاوران گفت: براساس بندی از قانون، انتقال مشاغل و اصناف مزاحم محیط زیست شهری از داخل شهرها به خارج از شهر ضرورت داشته و این منطقه به مساحت 150 هکتار برای انتقال اصناف مزبور اختصاص داده شده است؛ این درحالی است که تمامی موارد برای خرید زمین، تسطیح، ایجاد شبکه معابر، پستهای برق و مخابرات، تامین آب، برق، تلفن و شبکه فاضلاب، آسفالت ریزی، جدول گذاری، فضای سبز و حتی راه اندازی بانک، رستوران و مسجد در داخل شهرک صنفی خاوران با سرمایه صنوف مزبور انجام شده و هیچ کمکی از سوی دولت در این زمینه اخذ نشده است.

وی با بیان اینکه سند واحدهای تجاری به نام اعضای هیئت امنا صادر شده گفت: به طور حتم تفکیک زمین و صدور اسناد مالکیت برای صاحبان واحدهای صنفی علاوه بر جلوگیری از هرگونه مشکلات و پیشامدهای ناگوار موجب آبادانی منطقه خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر عدم صدور اسناد مالکیت موجب شده تا شبکه بانکی کشور از اعطای تسهیلات بانکی به این واحدها خودداری کند.

وی تاکید کرد: شهرک صنفی و خدماتی خاوران حتی در منطقه خاورمیانه نمونه است و مسئولان باید بطور جدی از آن حمایت کنند؛ زیرا به اشتغالزایی و سرمایه گذاری در کشور منجر شده است.