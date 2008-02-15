روایت مارکز از مرگ ارنست همینگوی مکتوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیبرتا اسپانیا، این مقالات بیشتر اوضاع سیاسی برخی کشورهای آمریکای لاتین را منعکس می کند اما برخی از آنها نیز درباره نویسندگان است.

کتاب "21 مجموعه" با یادداشتی از مارکز درباره مرگ ارنست همینگوی - نویسنده آمریکایی - آغاز می شود. مارکز در این مقاله به تشریح مرگ همینگوی می پردازد و عنوان می کند که او خودکشی نکرده است. وی در یادداشتی دیگر از ملاقات خود با ارنست همینگوی در پاریس نوشته است.

دو مقاله دیگر مارکز در مورد خورخه لوئیس بورخس - نویسنده آرژانتینی - است. او در این مقالات به شکنجه هایی که این نویسنده و همسرش متحمل شدند اشاره می کند و رفتارهای ناشایست دولت را با او یادآور می شود. شرحی از دوران دیکتاتوری حکومت آرژانتین هم به صورت زیرنویس در کتاب آمده است.

"21 مجموعه" شامل یادداشتهای مارکز اواسط هفته گذشته توسط انتشارات مرلین در اسپانیا به چاپ رسیده است.