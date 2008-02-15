جایگاه مدیریت تئاتر شهرستان باید ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صفارهرندی روز چهارشنبه 24 بهمن به همراه مجید سرسنگی دبیر بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر و حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی در جمع هنرمندان تئاتر شهرستانی حاضر در جشنواره گفت: "در سفرهای استانی هیئت دولت نشست‌هایی با هنرمندان داشته‌ایم و نباید فاصله‌ای میان هنرمندان تهران و شهرستان متصور شد."

وزیر ارشاد تأکید کرد: "در استان‌ها در شاخه‌های مختلف فرهنگ و هنر آمادگی برای پذیرش هنر بالاتر می‌رود و وقتی هنر به خوبی عرضه شود استقبال خوبی نیز از آن می‌شود. متأسفانه درخور تقاضایی که از سوی تئاتر شهرستان‌ها وجود دارد کار نکردیم. باید جایگاه مدیریتی تئاتر شهرستان‌ها را ارتقا دهیم تا شرایط و امکانات به گونه‌ای باشد که درخور هنرمندان تئاتر شهرستان فعالیت کنیم."

صفار هرندی خاطرنشان ساخت: "سال آینده که سالی بهتر برای فرهنگ است با توجه به بالا رفتن بودجه بخشی از بودجه به تئاتر شهرستان اختصاص می‌یابد. شاهد این هستیم که مسیر ساخت و سازها به شهرستان‌ها سوق یافته و به طور کلی باید تمرکز بر ساخت و ساز در شهرستان‌ها باشد. همچنین بودجه‌ای که برای فعالیت‌های فرهنگی به شهرستان‌ها اختصاص یافته نسبت به دوره‌های قبلی کم‌سابقه بوده است."

وی خطاب به هنرمندان شهرستانی اظهار داشت: "از جانب ما آنچه باید صورت بگیرد انجام می‌شود. شما هنرمندان شهرستانی هم آثاری را عرضه کنید که تماشاگر تئاتر در صحنه‌های تئاتری حضور یابد. تئاترهایی که با باورها و اعتقادات مردم و فرهنگ سنتی مردم پیوند می‌خورد مورد استقبال عموم قرار می‌گیرد."

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه آثار هنری که عرضه می‌شود می‌تواند تولید ثروت نیز به همراه داشته باشد، یادآور شد: "در چارچوب آرمان‌ها و اهدافی که از آنها تبعیت می‌کنیم می‌توانیم مسئولان را نیز متقاعد کنیم که از هنر تئاتر حمایت کنند."

مدیر کل هنرهای نمایشی نیز در ادامه این بازدید جشنواره تئاتر فجر را یکی از بزرگترین رویدادهای تئاتر کشور دانست که با یک تشکیلات سازمانی در مکانی مستقل تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد و با معیارهای جهانی که در سال‌های گذشته و امسال برای خود فراهم کرده یک گام به جلو حرکت کرده است.

پارسایی افزود: "با توجه به تنگناهایی که بوده همه امکانات و برنامه هایی که برای تئاتر شهرستان ها و استان ها در نظر گرفته شده هر روز بهتر می شود. در دو سال گذشته با پیگیری رسانه‌ها، همکاران تئاتری و دولت تقریبا بودجه تئاتر پنج برابر شده است و این نشان از توجه دولت به تئاتر دارد."

وی تأکید کرد: "با توجه به توانمندی و خلوصی که در تئاتر شهرستان وجود دارد جناب وزیر نگران تئاتر شهرستان است و ما باید پاسخگوی تئاتر شهرستان باشیم. با توجه به ظرفیت محدود برنامه ها هر سال به خاطر محدودیت سالن‌ها و صندلی‌ها شرمنده هنرمندان تئاتر شهرستان هستیم."

این مدیر تئاتری خاطرنشان ساخت: "بارها و بارها اهالی تئاتر شهرستان در صحنه های تئاتر فجر و بین الملل حماسه آفریده و درخشیده اند. به همین منظور و برای توجه بیشتر به تئاتر شهرستان چند طرح جدید از جمله بزرگداشت تئاتر استان ها، چهار فصل تئاتر و روز جهانی تئاتر در 30 استان کشور در سال 87 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد."

دبیر بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز اظهار امیدواری کرد روزهایی درخشان برای تئاتر کشور پیش رو باشد و جشنواره تئاتر فجر نیز سال به سال بر درخشش خود بیفزاید و به عنوان یک جشنواره معتبر بین المللی مورد توجه قرار گیرد.

سرسنگی اظهار داشت: "احترام و قوت تئاتر ما از تئاتر شهرستان بوده و هست و اگر روزی تئاتر ایران بخواهد به درخشش مورد استحقاق خود برسد راهی نیست جز اینکه به تئاتر شهرستان توجه ویژه داشته باشد. ما نیز سعی کردیم در جشنواره امسال به تئاتر شهرستان توجه بیشتری داشته باشیم."

وی ادامه داد: "قصد داشتیم اجراهای جشنواره را در سطح تهران داشته باشیم که این امر محقق شد و در بیشتر محله ها شاهد اجرای تئاتر بودیم. در جشنواره بیست و هفتم جشنواره در تهران و چند مرکز استان که قابلیت میزبانی را دارند برگزار خواهد شد. هدف ما این است که جشنواره به شهرستان های دیگر هم راه یابد و اجرای چرخشی نمایش ها و جشنواره تئاتر فجر به عنوان گسترده ترین جشنواره کشور باعث شود دور نمایش خوش حضور شهرستانی ها بیش از پیش تحقق یابد."

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تصریح کرد: "در حوزه فرهنگی نیز باید به عدالت دست یابیم و این محقق نمی شود مگر اینکه به گروههای شهرستانی آماتور که کمتر مورد توجه بودند، توجه بیشتری کنیم و همین سهم اندک بودجه فرهنگ و هنر به عدالت تقسیم شود. با مساعدت مسئولان در سال های بعد رسیدن به عدالت فرهنگی در تئاتر تحقق بیشتری خواهد یافت."

سرسنگی یادآور شد: "امسال از بین 197 گروه شرکت کننده در جشنواره 49 گروه از شهرستان ها شرکت کرده اند که 22 نمایش در حوزه دفاع مقدس، 15 نمایش در حوزه مسایل دینی و 3 نمایش نیز در حوزه انقلاب اسلامی اجرا شد."

آرش عباسی نویسنده و کارگردان تئاتر شهرستان مهمترین معضل تئاتر شهرستان را نبود نگاه حرفه ای به آن دانست و گفت: "تئاتر در شهرستان هنوز یک حرفه نیست در حالیکه در تهران از راه تئاتر هنرمندان امرار معاش می کنند. وقتی تئاتر به عنوان یک ضرورت در شهرستان ها شناخته نشود شاهد مهاجرت تحصیل کردگان تئاتر شهرستان به تهران خواهیم بود."

اصغر خلیلی یکی دیگر از کارگردانان تئاتر شهرستان نیز در پایان اظهار داشت: "باید سازمان تئاتر شهرستان تأسیس شود تا روزی خط بین تئاتر شهرستان و تئاتر تهران برداشته شود و گروه های تئاتر شهرستانی نیز برای اجرای عمومی در شهرستان های خود پول دریافت کنند."