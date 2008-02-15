سوریه به زودی عاملان ترور "عماد مغنیه" را معرفی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، ولید المعلم تصریح کرد: سرویسهای امنیتی سوریه به تحقیقات خود درباره جنایت تروریستی اخیر در دمشق ادامه می دهند و ما امیدواریم به زودی نتایج جنایت بزدلانه تروریستها شنیده شود.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

ولید المعلم با بیان اینکه سوریه به زودی با دلیل قاطع ثابت خواهد کرد چه کسی در ورای ترور مغنیه قرار دارد؛ گفت: کسی که مغنیه را ترور کرد در واقع هر گونه تلاش برای برقراری صلح را ترور کرد.

وزیر امور خارجه سوریه درباره اظهارات جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تشدید تحریمها علیه سوریه گفت: این نخستین بار نیست که آمریکا اقداماتی را بر ضد سوریه انجام می دهد، اما ما این بار متقابلا آمریکا را محاکمه خواهیم کرد.

معلم افزود: دهها شهروند سوری که درنتیجه تجاوز اسرائیل به سوریه آسیب دیدند یا اعضای خانواده خود را از دست دادند از آمریکا شکایت خواهند کرد، زیرا اسرائیل در جریان این جنگ از سلاحهای آمریکایی برای کشتن آنها استفاده کرد.

لازم به ذکراست جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اخیرا طرح تشدید تحریم بر ضد سوریه را به کنگره ارائه کرده است.در طرحی که جرج بوش به کنگره آمریکا ارئه داده، مقامهای رسمی سوریه هدف اصلی این تحریم جدید هستند.

در این طرح دستور داده شده تا مقدار بیشتری از داراییهای سوریه در آمریکا مسدود شود. در این طرح به نام افرادی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت،اشاره ای نشده اما گفته می شود که اغلب مقامهای رسمی شامل این تحریم می شوند.