پاسخ منفی بلاتر به لیگ برتر انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بلاتر در گفت و گو با خبرنگاران انگلیسی گفت : " من از این پیشنهاد لیگ برتر انگلستان شگفت زده شدم. واقعا نمی دانم که باید به این تصمیم لبخند بزنم یا از آن حیرت کنم".

وی ادامه داد: " این ایده هیچ تناسبی با مسئولیت در همکاریهای اجتماعی که در مجمع سال 2007 فیفا به تصویب رسید، ندارد. آنها که فکر می کنند از همه برتر هستند – مثلاً لیگ برتری ها – باید زودتر از بقیه حس مسئولیت خود را به جامعه فوتبال نشان دهند".

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال تاکید کرد: " من این موضوع را به جلسه کمیته اجرایی فیفا می برم که در ماه مارس برگزار می شود و شکی ندارم که این مورد با مخالفت اعضا روبرو خواهد شد".

پیش از این محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با انتقاد از برنامه پیشنهادی لیگ برتر انگلستان گفته بود که کمیته اجرایی فیفا از چنین ایده هایی استقبال نخواهد کرد.

بن همام همچنین تاکید کرده بود که AFC از همه فدراسیون های آسیایی خواهد خواست تا با مراقبت بیشتری از لیگ های داخلی خود محافظت کنند.



