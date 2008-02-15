دادگاه آینده نو ، اسرار و بانی فیلم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احضاریه ای که برای مدیران مسئول این سه روزنامه ارسال شده است، آنها باید صبح روز یکشنبه 28 بهمن ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شوند و در حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات به دفاع از خود بپردازند.

اتهامات مدیران مسئول آینده نو، اسرار وبانی فیلم، نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی واستفاده ابزاری از افراد در تصویر عنوان شده است.

پیش از این پرونده این سه روزنامه در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود که بازپرس این دادسرا پس از رسیدگی، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع کرد.