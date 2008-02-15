ادامه مخالفت صربستان با استقلال کوزوو/ پایان بی نتیجه نشست شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی صدور این قطعنامه در دولت صربستان، کابینه از مجلس خواست تا هر چه سریعتر این قطعنامه را به تصویب برساند.

در این قطعنامه آمده است : اقدامات انجام شده از سوی دولت کوزوو برای اعلام استقلال کوزوو از آنجا که حاکمیت صربستان را نقض می کند، باطل است.

این قطعنامه در حالی صادر شده که نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز که روز گذشته برای بررسی وضعیت کوزوو برگزار شده بود بدون رسیدن به نتیجه ای خاص به کار خود پایان داد.

رسانه های کوزوو اخیراً از اعلام استقلال این منطقه در تاریخ 17 فوریه (28 بهمن) خبر دادند.این در حالی است که در برخی مواقع سخن از امکان وقوع عملیاتهای نظامی در بالکان در صورت به استقلال رسیدن کوزوو به گوش می رسد؛ شدت نگرانی در این باره به حدی است که حتی ترکیه هم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و درباره امکان آغاز ناآرامی در بالکان هشدار داده است.

به گزارش مهر، پس از شکست گفتگوهای کوزوو و صربستان، این منطقه اعلام کرد به طور یکجانبه استقلال خود را اعلام خواهد کرد؛ درخواستی که مورد حمایت آمریکاست، اما روسیه اعلام کرده هرگونه استقلالی را درشورای امنیت وتوخواهد کرد.

کوزوو از سال 1999 به وسیله سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اداره می شود و در حال حاضرهشت سال از زمان حملات هوایی ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو می گذرد، اما هنوز برای این منطقه راه حلی پیدا نشده است.