سیاست روسیه در برابر ناتو پس از رفتن پوتین تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر،"دیمیتری روگزین" نماینده روسیه درناتودر گفتگو با "فایننشال تایمز، با اشاره به احتمال بالای پیروزی "دیمیتری مدودوف"هم حزبی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه و ماندن پوتین در عرصه قدرت سیاسی این کشور، مدودوف را دارای شخصیتی پولادین شبیه به پوتین ارزیابی کرد.

ولادیمیر پوتین در آخرین کنفرانس خبری خود در دوران ریاست جمهوری اظهارداشت : حاضرم درصورت پیروزی "دیمیتری مدودوف" در انتخابات ریاست جمهوری، پست نخست وزیری را بپذیرم.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز دوم ماه مارس(12 اسفند) برگزار خواهد شد.