  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

یک مقام روس:

سیاست روسیه در برابر ناتو پس از رفتن پوتین تغییر نمی کند

سیاست روسیه در برابر ناتو پس از رفتن پوتین تغییر نمی کند

نماینده روسیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) بر تغییر ناپذیر بودن سیاست کشورش در برابر ناتو پس از پایان ریاست جمهوری پوتین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"دیمیتری روگزین" نماینده روسیه درناتودر گفتگو با "فایننشال تایمز، با اشاره به احتمال بالای پیروزی "دیمیتری مدودوف"هم حزبی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه و ماندن پوتین در عرصه قدرت سیاسی این کشور، مدودوف را دارای شخصیتی پولادین شبیه به پوتین ارزیابی کرد.

ولادیمیر پوتین در آخرین کنفرانس خبری خود در دوران ریاست جمهوری اظهارداشت : حاضرم درصورت پیروزی "دیمیتری مدودوف" در انتخابات ریاست جمهوری، پست نخست وزیری را بپذیرم.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز دوم ماه مارس(12 اسفند) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 639017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها