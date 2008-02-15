سرنوشت حزب خود را به هیچ کجا گره نمی زنم/ قصد کناره گیری نداریم

حجت الاسلام مهدی کروبی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره احتمال ائتلاف حزب اعتماد ملی با سایر گروههای اصلاح طلب با توجه به لیست های حداقلی اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی گفت: ما کار حزبی خود را انجام می دهیم و به صورت مستقل درانتخابات مجلس هشتم شرکت خواهیم کرد، البته لیست ما و ستاد ائتلاف اصلاح طلبان مشترکات فراوانی دارد که این امر خود حائز اهمیت است.

وی افزود: اگر مشترکات ما در انتخابات رای بیاورد ما ضمن اینکه خدا را شاکر خواهیم بود کلاهمان را نیز به هوا می فرستیم.

دبیر کل حزب اعتماد ملی درباره بحث هایی در مورد کناره گیری اصلاح طلبان از صحنه انتخابات مطرح می شود ،گفت: حزب اعتماد ملی به هیچ عنوان قصد کناره گیری از صحنه انتخابات را ندارد.

وی افزود: اگرما با ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ائتلاف می کردیم و بر حضور فعال در صحنه انتخابات پافشاری می کردیم ممکن بود آنها بگویند که شما به ائتلاف خیانت کرده اید. بنابراین ما کار حزبی خود را انجام می دهیم تا این گونه مسائل نیز پیش نیاید.

کروبی تصریح کرد: بنده به همه احترام می گذارم و برای تایید صلاحیت همه کاندیداهای اصلح نیز تلاش می کنم اما سرنوشت حزب خود را به هیچ کجا گره نمی زنم.

رئیس مجلس ششم درباره کناره گیری عارف از صحنه انتخابات مجلس هشتم گفت: ایشان خودشان مصلحت دانسته که از صحنه انتخابات کناره گیری کند اما بنده در مورد علت های این انصراف اظهار نظری نمی کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم چقدراین انتخابات را رقابتی می دانید؟ گفت: یک سری از حوزه های انتخابیه رقابتی شده اما در برخی حوزه ها هیچ قدرت مانورنداریم.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در پایان ضمن تشکر از شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بنده همچنان به تایید صلاحیت تعداد دیگری از کاندیداهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان امیدوارم.