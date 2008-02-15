نشست بررسی موسیقی رسانه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در این نشست که از ساعت 16تا 18 امروز در سالن اجتماعات خبرگزاری برگزار می شود برخی از میهمانان از جمله فریدون صدیقی(روزنامه نگار)دکتر محمد سریر(موسیقیدان)کرم رضا پیریایی(رییس مرکز موسیقی صدا و سیما)و... به سخنرانی در باره موسیقی رسانه خواهند پرداخت.

همچنین در پایان پرسش و پاسخ هایی در باره وضعیت حال حاضر موسیقی در رسانه ها مطرح می شود.

در این نشست برخی از اعضای شورای عالی، بازرس و مدیرعامل خانه موسیقی، نوازندگان و برخی از اعضای شورای موسیقی صدا و سیما وهمچنین برخی از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران حضور خواهند داشت و در باره موضوع نشست به طرح دیدگاه های خود می پردازند.