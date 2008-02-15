اپل و گوگل پیشتازان تحول در تلفنهای همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش تلفنهای همراه در حال گذر از یکی از ریشه ای ترین دوره های تبدیل خود در 25 سال گذشته است.

به طوری که این تلفن همراه از دستگاهی که تنها برای برقراری تماس و ارسال پیامهای متنی مورد استفاده قرار می گرفت در حال تبدیل شدن به ابزاری با تمام عملکردهای یک رایانه شخصی کوچک است.

روزنامه وال استریت ژورنال در این گزارش نوشت: ژوئن گذشته اپل با عرضه "آی- فن" که در حقیقت یک استاندارد جدید برای این بخش به شمار می رود یک رایانه جیبی کوچک غنی از فناوریهای نوآورانه و طراحی شگفت انگیزی را وارد بازار تلفن همراه کرد.

"صفحه لمسی" این دستگاه به طور کامل صفحه کلید را از اجزای سخت افزاری این محصول حذف کرد و فعل و انفعالی که این تلفن همراه با اینترنت برقرار کرد، موجب شد که چشم انداز مصرف کنندگان نسبت به کاربرد وب در آینده تغییر کند.

براساس ارقام آماری موسسه Strategy Analitics ، بازار تلفن همراه به ارزشی برابر با 874 میلیارد دلار در سطح جهانی رسیده است.

همچنین در حال حاضر در حدود 3 میلیارد کاربر تلفن همراه در دنیا وجود دارد که این میزان در حدود نیمی از ساکنان روی زمین را پوشش می دهد.

پس از اپل شرکت جستجوهای آنلاین گوگل خود را آماده می کند که بازار تلفنهای همراه را متحول کند. به طوری که نمونه های آزمایشی "جی- فن" تا نیمه سال 2008 اولین مدلهای خود را به بازار ارائه می کند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، هرچند گوگل تلفن همراه خود را تولید نخواهد کرد اما سیستم عاملی را توسعه خواهد داد که روی ابزارهای تولیدکنندگان دیگر نصب می شود.

در تفاوت با اپل، اولین موتور جستجوی دنیا درهایی را به روی توسعه دهندگان نرم افزارهای سوم باز خواهد کرد. این ایده می تواند تلفنهای همراه را بیش از امروز به یک رایانه شخصی تبدیل کند.

بدیهی است که گسترش فناوری از جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری می تواند منجر به توسعه روز افزون تلفنهای همراه شود.

در هر حال هنوز راه طولانی بر سر راه اپل و گوگل باقی مانده است به خصوص اگر بخواهند در کنار هم در این بخش حضور داشته باشند و با تولیدکنندگان سنتی تلفن همراه رقابت کنند.

با وجود این نباید فراموش کرد که اپل توانست 4 میلیون "آی- فن" را در کمتر از یکسال و تنها با یک مدل به فروش برساند.

به اعتقاد وال استریت ژورنال، این دو شرکت برای پیروزی در این بازار باید سرمایه گذاریهای مالی و مدیریتی جدیدی انجام دهند و روابط خود را با شرکتهای تلفنی تقویت کنند.