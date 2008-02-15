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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

پایان مهلت ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی / ثبت نام 2 هزار داوطلب

پایان مهلت ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی / ثبت نام 2 هزار داوطلب

مهلت ثبت نام اینترنتی بیست و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی امروز به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی انجام گرفته است و تاکنون حدود 2 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

آزمون دستیاری دندانپزشکی در 12 اردیبهشت ماه سال 87 برگزار خواهد شد و داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاهها و یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، حداکثر تا 100 رشته – محل انتخاب کند. درصورتی که داوطلب هیچیک از 100 رشته – محل را انتخاب نکرده باشد واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

آزمون کتبی به طور همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مشهد و همدان برگزار می شود و کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت سال آینده در محل یکی از دانشگاههای ذکر شده توزیع خواهد شد.

کد مطلب 639022

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