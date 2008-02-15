پنج بازیکن کلیدی صنعت مس در بازی امروز غایب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تیم فوتبال صنعت مس در دیدار با استقلال اهواز با غیبت تنی چند از بازیکنان اصلی اش روبروست.

امیر قلعه نویی در دیدار با استقلال اهواز پنج بازیکن خود را در اختیار ندارد که در این میان "مرتضی ابراهیمی" و "رسول میر طرقی" به دلیل محرومیت، "حمید رضا رجبی"، " نعمت بخشی" و "روح الله رضایی" به دلیل مصدومیت بازیکنانی هستند که در دیدار با استقلال اهواز نمی توانند تیم را همراهی کنند.

مس کرمان با آغاز نیم فصل دوم با هدایت امیر قلعه نوعی تاکنون شکسن نخورده است و روند رو به رشدی را طی کرده است.

دیدار امروز عصر صنعت مس و استقلال اهواز را "علیرضا فغانی" با کمک "صادق نوری" و "رسول استادزاده" داوری خواهند کرد.

داوری چهارم این دیدار را نیز "محمدجواد سالک نژاد" در استادیوم تختی اهواز بر عهده دارد.