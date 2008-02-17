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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

"سیره اقتصادی امام علی" منتشر شد

کتاب "سیره اقتصادی امام علی(ع)" نوشته سیدرضا حسینی از سوی انتشارات کانون اندیشه جوان برای دومین‌ بار تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر این کتاب با گزارشهای تاریخی، تحلیل فعالیتها و سیره اقتصادی امام علی(ع)، به ارائه پرتوهای روشنی از سیمای اقتصادی آن حضرت پرداخته ‌است.

این اثر در بر دارنده سه بخش کلی با عناوین بررسی تاریخی سیره امام علی در تولید و کسب درآمد، بررسی تحلیلی شیوه تولید و کسب در آمد امام، سیره امام‌علی در مصرف و تخصیص درآمد است.

دوران خلافت، انگیزه تولید و کسب درآمد، مسکن و لوازم خانه، منابع سرمایه‌گذاری امام، سایر خدمات اجتماعی، ثروت و درآمدهای اختصاصی امام از موضوعات مورد بررسی در این کتاب هستند .

 

کد مطلب 639024

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