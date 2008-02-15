مدعیان لیگ برتر در جام حذفی به هم رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار حساس این دو مدعی قهرمانی لیگ برتر که در صدر جدول این مسابقات جدالی نزدیک با هم دارند، اوج حساسیت مبارزات جام حذفی است که می تواند در تعیین چهره قهرمان تعیین کننده باشد.

این دو تیم در فصل جاری تنها یکبار در مسابقات لیگ برتر برابر هم صف آرایی کردند، دیداری که در ورزشگاه امارات لندن برگزار شد و به نتیجه تساوی 2 بر2 انجامید. باید دید تقابل مجددا آنها که فردا در اولدترافورد برگزار می شود با چه نتیجه ای به اتمام خواهد رسید.

فردا همچنین دو تیم مدعی لیورپول و چلسی نیز در جام حذفی به میدان خواهند رفت. شاگردان رافابنیتس در ورزشگاه آنفیلد از بارنلی پذیرایی خواهند کرد و چلسی نیز در استامفورد بریج میزبان هادرسفیلد است.

برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلیس به شرح زیر است:

شنبه - 27/11/86

* بریستول - ساوتهمپتون

* کاردیف - ولورهمپتون

* لیورپول - بارنلی

* منچستریونایتد - آرسنال

* کاونتری - وست برومویچ

* چلسی - هادرسفیلد

یکشنبه - 28/11/86

* شفیلد یونایتد - میدلزبرو

* پرستون نورث اند - پورتسموث